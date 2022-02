Coheed And Cambria teilen neuen Song "The Liars Club" mit Video

Foto: Screenshot Youtube: Coheed And Cambria

Zur dritten Single vom kommenden Album "Vaxis II: A Window Of The Waking Mind" teilen Coheed And Cambria ein gruseliges SciFi-Animationsvideo.

"Shoulders" und "Rise, Naianasha (Cut The Cord)" veröffentlichten Coheed And Cambria bereits im Laufe von 2021, bevor sie Mitte Januar endlich ihr zehntes Album "Vaxis II: A Window Of The Waking Mind" ankündigten. Es ist die Fortsetzung von "Vaxis – Act I: The Unheavenly Creatures", das 2018 erschienen ist.

13 Songs werden auf dem neuen Album zu finden sein. "The Liars Club" wird nach synthwavigem Start zu einer mitreißenden Prog-Emo-Hymne - eben der Stoff, für den die Band aus New York bekannt und beliebt ist.

Claudio Sanchez, Sänger und Gitarrist von Coheed And Cambria, kommentiert das Stück wie folgt: "Wenn die Wahrheit so ein unüberschaubares Chaos ist, wer würde dann nicht gern eine andere Realität ausleben? Wer wäre nicht bereit, eine Lüge zu akzeptieren?"

Im Video dazu sehen wir zwei Space-Krieger, die sich in einer Raumstation vor einem Monstertausendfüßler verstecken, während Soldaten gegen das riesige Vieh kämpfen. Das Ganze erinnert etwas an Computergames wie "Halo" oder "Doom".

"Vaxis II: A Window Of The Waking Mind" erscheint am 27. Mai über Roadrunner/Warner.

Video: Coheed And Cambria - "The Liars Club"