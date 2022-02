VISIONS empfiehlt: The Ocean kündigen Karnivool-Support und weitere Shows an

Foto: Andrew Faulk

Zwei Schwergewichte des Prog- und Post-Metal spielen gemeinsam Konzerte: The Ocean stoßen als Special Guest zur bereits angekündigten Karnivool-Tour im Mai - und spielen anschließend Ersatzshows für ihre ausgefallenen Headliner-Auftritte.

Eigentlich hätten The Ocean schon im Januar 2022 auf Tour gehen wollen, mussten ihre Deutschland- und Österreich-Termine jedoch allesamt wegen der Pandemie absagen. Nun hat sich offenbar kurzfristig noch eine Möglichkeit gefunden, auf Tour zu gehen, die die Herzen von Genre-Fans höher schlagen lassen wird: The Ocean schließen sich der "Regeneration Tour" der Australier Karnivool an und begleiten diese als Special Guest. Zudem spielt die Band neben den sechs gemeinsamen Shows allein einen weiteren Auftritt in Jena. Tickets für die Termine mit Karnivool gibt es bei Eventim.

Direkt im Anschluss holen The Ocean dann Teile ihrer ausgefallenen Shows aus dem Januar nach. Unter den Terminen in europäischen Ländern, die wie geplant mit Pg.Lost und Psychonaut stattfinden, ist auch eine Show in Luzern. Weitere Ersatztermine für abgesagte Headliner-Shows sollen in Kürze angekündigt werden.

The Ocean hatten 2020 mit "Phanerozoic II: Mesozoic | Cenozoic" ein weiteres, mehrteiliges Konzeptwerk abgeschlossen, das sie anschließend im Rahmen mehrere Livestream-Events auf der Bühne weiter erforschten und die Performance Ende 2021 unter dem Titel "Phanerozoic Live" veröffentlichten. Mit etwas Glück gibt es bei den kommenden Konzerte auch schon neues Material zu hören: Die Band hat angeblich dank der Pandemie-Livepause schon zwei fertig geschriebene Alben in der Hinterhand, für eines waren im Herbst 2021 schon Bass und Schlagzeug eingespielt.

Auch Karnivool wären gern schon früher in Deutschland aufgetreten, nämlich 2021, mussten ihre Termine damals aber auf den Mai 2022 verschieben. Zuletzt waren sie 2015 hierzulande zu sehen gewesen, mit ihrem noch immer aktuellen Album "Asymmetry" (2013). Ende 2021 erschien dann noch der neue Song "All It Takes".

VISIONS empfiehlt:

Karnivool + The Ocean

01.05. Ludwigsburg - Scala

02.05. Frankfurt/Main - Batschkapp

04.05. Berlin - Huxley's Neue Welt

05.05. Hamburg - Markthalle

15.05. München - Backstage

16.05. Köln - Live Music Hall

Live: The Ocean

03.05. Jena - KuBa

04.06. Luzern - Sedel*

* mit Pg.Lost und Psychonaut