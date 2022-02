Tom Morello, Julien Baker und mehr veröffentlichen "God Help Us All" mit Afghanistan-Hilfsorganisation

Foto: Screenshot Youtube

Die in Afghanistan tätige Hilfsorganisation The Miraculous Love Kids hat die Single "God Help Us All" veröffentlicht, die auf die dramatische Situation von Mädchen unter der erneut etablierten Taliban-Herrschaft aufmerksam machen soll. Zahlreiche prominente Stimmen unterstützten das Unterfangen: Tom Morello, Julien Baker, Serj Tankian, Nandi Bushell und viele weitere beteiligten sich an der Aufnahme.

"God Help Us All" war ursprünglich auf Tom Morellos Album "World Wide Rebel Songs" erschienen, das der Rage Against The Machine-Gitarrist 2011 unter seinem Solo-Projektnamen The Nightwatchman veröffentlicht hatte.

Die Hilfsorganisation Miraculous Love Kids (MLK) hatte bis zum Sommer 2021 Afghanistans einzige Musikschule für Mädchen und junge Frauen betrieben, um diese dort musikalisch zu fördern und auch finanziell zu unterstützen. Mit dem Einmarsch der Taliban seien alle am Projekt beteiligten nun in Lebensgefahr, weil die neuen Herrscher das Ganze missbilligen würden. "Es waren höllische sechs Monate, in denen wir versucht haben, die Mädchen und ihre Familien zu evakuieren", so MLK-Gründer Lanny Cordola. "Tom Morellos Seelenhymne kapselt dieses Gefühl perfekt ein." Nur Wochen vor der Machtübernahme der Taliban hatte er mit den Mädchen noch einige Songs aufgenommen, darunter auch Morellos "God Help Us All".

Nun soll die Aufnahme des Songs Aufmerksamkeit für die bedrohliche Lage von insbesondere Mädchen und jungen Frauen schaffen. Dafür hat Cordola ein Allstar-Team bekannter Musiker:innen zusammengestellt, die an dem Stück mitwirken: Tom Morello selbst steuert eine klagende Leadgitarre bei, im Video sind neben den afghanischen Mädchen außerdem Julien Baker, Singer/Songwriterin Victoria Williams, Bluessängerin Beth Hart, Drum-Talent Nandi Bushell, Bruce Springsteen-Gitarrist Nils Lofgren sowie John Ondrasik alias Five For Fighting zu sehen, wie sie Gesang beitragen. Angeblich ebenfalls beteiligt, aber nicht im Bild: Serj Tankian (System Of A Down) und Cass McCombs.

Morello sei bei dem Projekt enorm hilfreich gewesen, so Lanny Cordola: "Tom war auf so vielen Ebenen ein Glücksfall für die Mädchen und mich. Er hat uns erlaubt, seinen Song so neu zu arrangieren, sodass er zum Spiel- und Gesangsstil der Mädchen passt, was wirklich großzügig von ihm war. Er hat außerdem Serj Tankian und Nandi Bushell an Bord geholt." In einem Statement der Hilfsorganisation zeigten sich auch die anderen Beteiligten bewegt vom Ziel des Projekts und bekundeten ihren Willen zur Mithilfe.

Video: The Miraculous Love Kids feat. Tom Morello, John Ondrasik, Beth Hart and others - "God Help Us All"