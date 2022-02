VISIONS Premiere: Small State präsentieren Video zur neuen Single "Four Leaf Clover"

Foto: Jan Halberstadt

Small State sind zurück! Die Saarbrückener Pop-Punks veröffentlichen mit "Four Leaf Clover" eine emotionalen Song ihres anstehenden Comeback-Albums. Das dazugehörige Video wechselt zwischen grüblerischer Geschichte und Performance.

Ihr Debütalbum "Pirates In Stereo" ist mittlerweile mehr als 13 Jahre alt. Nach der Auflösung im Jahr 2010 beendeten Small State jedoch ihren temporären Ruhestand 2019 mit einer Reunion-Show. Ein Jahr später fanden Maximilian und Carsten Jung, Gitarrist Sascha Borm und Schlagzeuger Andreas Heinze wieder offiziell zusammen, um in DIY-Manier an neuen Songs ihres kalifornisch geprägten Pop-Punks zu arbeiten. Das Quartett aus Saarbrücken positioniert sich dabei klar: Für LGBTQIA+, Antifaschismus und gegenseitigen Respekt.

Auf der emotionalen Single "Four Life Clover", der dritten Vorabveröffentlichung ihres kommenden Albums "Low Expectations", gibt sich die Band nachdenklich. Auf der Platte sticht der Song insbesondere durch eine Verschiebung der Besetzung heraus, weil Bassist Carsten Jung den Hauptgesang anstelle des regulären Frontmanns Maximilian übernimmt. Das Musikvideo wechselt zwischen cineastischer Erzählung und Performance hin und her. Dabei zeigt der Clip einen jungen Mann, der ein Tagebuch durchblättert, das neben verblichenen Fotos den Text des Songs offenbart: "Lights out/ Come and pull my heart out". Andere Einstellungen zeigen, wie er sich auf seinem Weg durch die Natur von einem antiken Kompass leiten lässt. Nachdem er auf einen umgeknickten Baum geklettert ist, der über ein Gewässer ragt, lässt er einen Backstein in die Tiefe hinab, der symbolisch für die Vergangenheit steht.

"Low Expectations" erscheint am 1. April via Midsummer. Die Platte kann im Shop des Labels vorbestellt werden. Im letzten Jahr veröffentlichte die Band bereits Musikvideos für die Singleauskopplungen "Young At Heart" und "Call It Karma".

Video: Small State - "Four Leaf Clover"

Cover & Tracklist: Small State - "Low Expectations"

01. "Call It Karma"

02. "Golden Boy"

03. "Young At Heart"

04. "A New Beginning"

05. "Dear Steve"

06. "Since You're Gone"

07. "Four Leaf Clover"

08. "One Last Wish"

09. "The Farewell"

10. "'23'"

11. "The Good And The Bad"

12. "Don't Pour Me Another Drink"