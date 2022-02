Turnstile stellen digitales Video zu "Underwater Boi" vor

Foto: Screenshot Youtube

Turnstile haben ein Video zu ihrem Song "Underwater Boi" veröffentlicht. Das stößt in vergangene digitale Welten vor.

Die Songs von Turnstiles Hitalbum "Glow On" aus dem vergangenen Jahr sind mittlerweile sattsam bekannt - schließlich räumte die Band aus Baltimore mit ihrem scheuklappenfreien Hardcore/Indie-Sound nicht nur bei VISIONS Top-Platzierungen in den Jahrescharts ab.

Zum fast schon melancholischen Albumtrack "Underwater Boi" gibt es nun ein interessantes neues Video: Turnstile-Schlagzeuger Daniel Fang hat die Regie und den Schnitt für das Werk übernommen, in dem eine langhaarige Figur in Latzhose durch das "Second Life" wandelt - jene Online-Welt, die 2003 auf den Markt kam und zeitweise einen enormen Hype auslöste, der unzählige Menschen und Firmen in die digitale Zweitexistenz trieb. Der Pixelmensch durchquert zunächst eine eher Fantasy-artige Naturumgebung, zur Mitte des Videos wird es dann überraschend und seltsam, und auch der Songtitel wird ins Bild gesetzt.

Kürzlich hatten Turnstile einen Auftritt in der NPR-Konzertreihe "Tiny Desk Concert" gespielt. Im Sommer steht die Band dann für ein paar Club- und Festivalshows in Europa auf der Bühne (die zum Teil eigentlich schon Anfang des Jahres hätten stattfinden sollen). Tickets gibt es bei Eventim.

Video: Turnstile - "Underwater Boi"

VISIONS empfiehlt:

Turnstile

18.06. Hamburg - Gruenspan | ausverkauft

05.07. Berlin - Astra Kulturhaus | ausverkauft

18.07. Köln - Palladium

Live: Turnstile

19.07. Nyon - Paleo Festival