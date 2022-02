Podcast "Der Soundtrack meines Lebens": Staffel 2 startet Anfang März

Nachdem die erste Staffel von unserem Podcast "Der Soundtrack meines Lebens" gerade erfolgreich zu Ende gegangen ist, legen wir direkt nach: Staffel 2 startet schon Anfang März - und wir haben erneut tolle Gäste für euch, die von ihrer persönlichen musikalischen Lebensgeschichte erzählen.

Seit Mitte Dezember 2021 konnten wir euch Stück für Stück die ersten zehn Folgen unseres Podcasts "Der Soundtrack meines Lebens" präsentieren. So unterschiedliche Persönlichkeiten wie Markus Kavka, Peter Bursch, Katty Salié und Simon Gosejohann sind darin mit VISIONS-Redakteur Jan Schwarzkamp in ihre musikalische Lebensgeschichte eingetaucht und haben Erzählungen und Anekdoten rund um ihren ganz persönlichen Soundtracks des Lebens geteilt.

Und weil das alles so viel Spaß gemacht hat, gönnen wir uns keine Pause: Schon am 2. März geht "Der Soundtrack meines Lebens" in die zweite Staffel. Am Konzept des zusammen mit unserem Schwestermagazin MINT produzierten Formats ändert sich nichts: Wieder geht es ausführlich um die Künstler:innen, Alben, Songs, Konzerte und musikalischen Momente, die das Leben unserer Gäste geprägt haben.

In der ersten neuen Folge wird in zwei Wochen Max Gruber alias Drangsal zu Gast sein, der zwischen Post-Punk und Indie-Pop als Musiker populär geworden ist, sich dabei aber immer eine ganz eigene Perspektive und Haltung bewahrt hat. In weiteren Episoden hört ihr dann Spannendes, Erhellendes und Unterhaltsames über den musikalischen Soundtrack von unter anderem Lupus Lindemann (Kadavar), den Moderator*innen Nilz Bokelberg, Jeannine Michaelsen und Ralph Caspers sowie weiteren bekannten Gästen.

Der Soundtrack meines Lebens ist abrufbar bei Spotify, Apple Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Weitere Infos findet ihr unter visions.de/soundtrack.