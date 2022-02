Video: Eddie Vedder im Interview mit Bruce Springsteen

Foto: Screenshot Youtube: Eddie Vedder

Zum Erscheinen seines neuen Soloalbums "Earthling" hat Eddie Vedder etwas Besonderes organisiert: Der Pearl-Jam-Sänger ließ sich von Bruce Springsteen über die Platte ausfragen. Nach der Premiere auf einem Streamingdienst ist nun das komplette Gespräch online verfügbar.

Seit vergangenem Freitag haben Fans von Eddie Vedder endlich Gelegenheit, das neue Soloalbum des Pearl Jam-Sängers in voller Länge zu hören, nachdem vorab bereits drei Songs erschienen waren. Wer darüber hinaus mehr zur Entstehung des Albums erfahren möchte, kann das nun auf direktem Wege und in besonderem Setting: Vedder hat sich zum Release mit niemand geringerem als Bruce Springsteen über die Platte ausgetauscht.

Das Treffen der beiden freundlich gesinnten Rock-Schwergewichte fand auf Springsteens Farm in der Nähe von New Jersey statt. Natürlich entwickelt sich das, was als Interview beginnt, schnell zu einem angeregten Austausch, zu dem auch Springsteen seine Überlegungen und Blickwinkel beisteuert. Vedder wiederum erzählt viel darüber, was ihn beim Schreiben der Songs - die immer wieder kurz unter das Gespräch gelegt werden - von "Earthling" bewegt hat, erwähnt aber auch Einflüsse und Vorbilder wie die Jackson 5, die schon im Kindesalter eine Rolle spielten. "Dann waren da die Beatles, als ich noch ein Kind war, und später ging es dann so richtig um The Who." Auch unterhaltsam ist das Gespräch, wenn etwa Springsteen direkt zu Beginn dem Albumtitel mehrmals fälschlich ein "s" spendiert, Vedder kurz irritiert aufmerkt - aber sich auch nicht die Blöße geben will, den "Boss" zum Einstieg erstmal zu korrigieren. Seine Premiere hatte das rund 30-minütige Video am vergangenen Freitag beim Streaming-Dienst von Amazon, nun ist es in kompletter Länge online verfügbar.

Mit Pearl Jam fiel Vedder kürzlich durch kleine Sticheleien gegenüber Mötley Crüe auf, vor allem aber will der Sänger im Sommer endlich die lange geplante Europa-Tour zum Album "Gigaton" (2020) spielen. Tickets und Infos zu den Terminen gibt es auf der offiziellen Webseite der Band.

Video: Eddie Vedder in Conversation with Bruce Springsteen

Live: Pearl Jam

18.06. Landgraaf - Pinkpop-Festival

21.06. Berlin - Waldbühne | ausverkauft

23.06. Zürich - Hallenstadion | ausverkauft

25.06. Imola - Autodromo Enzo e Dino

28.06. Frankfurt/Main - Festhalle | ausverkauft

30.06. Werchter - Rock Werchter-Festival

03.07. Stockholm - Lollapalooza Stockholm

05.07. Kopenhagen - Royal Arena | ausverkauft

08.07. London - Hyde Park

09.07. London - Hyde Park

12.07. Budapest - Budapest Arena

14.07. Krakau - Tauron Arena

17.07. Paris - Lollapalooza Paris

20.07. Wien - Stadthalle | ausverkauft

22.07. Prag - O2 Arena

24.07. Amsterdam - Ziggo Dome | ausverkauft

25.07. Amsterdam - Ziggo Dome | ausverkauft