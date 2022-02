10 Songs mit... Shoreline

Foto: Kathi Sterl

In unserem Format "10 Songs mit..." stellen Musiker:innen zehn Songs zu einem Thema zusammen und erzählen, was diese ihnen bedeuten. Heute mit: Martin Reckfort von Shoreline. Die Emo-Punks aus Münster haben gerade ihr neues Album "Growth" veröffentlicht - und gerade deshalb stellt Schlagzeuger Martin hier Songs jenseits von Punk vor, die zuletzt wichtig für ihn waren.

01. 3Plusss – "Dinge"

Kaum ein Act hat mich in den letzten 12 Monaten so geflasht wie 3Plusss. Deutscher Rap über soziale, politische und Mental-Health-Themen. Also irgendwie das, was wir in unserer Musik verarbeiten, nur auf ziemlich krassen Beats.

02. Conny – "Hallo Nullpunkt"

Jaja, noch so ein reflektierter weißer Typ, der Rap macht... "Hallo Nullpunkt" ist der Opener eines großartigen und in sich stimmigen Emo-Rap-Albums.

03. Maryaka – "Easy"

Hier dann auch mal wieder etwas Gitarrenmusik. Eine Singer-Songwriterin aus Bochum, die meiner Meinung nach viel mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Booker:innen dieser Welt, holt sie auf eure Bühnen!

04. Blood Red Shoes – "Cold"

Eine Freundin, mit der ich zwischendurch Musik mache, liebt diese Band und nachdem sie mir diesen Song gezeigt hat, kann ich es sowas von nachvollziehen. Braucht es mehr Argumente als den Drumbeat am Anfang? I doubt it!

05. Mino Riot – "Riot ist Liebe"

Super relevanter Song für Magger in allen Subkulturen.

06. 347aidan – "Memories!"

Der Song war das Intro für unsere Shows im Herbst 2021, dadurch verknüpfe ich damit die schönsten Abende des letzten Jahres und habe ständig einen Ohrwurm davon. (Auch, weil Hansol und Julius das Riff immer anspielen...)

07. Sperling – "Baumhaus"

Sperling verbinden auf eine unglaublich frische Art diverse Genres ohne, dass es zu sehr gewollt klingt. Bin außerdem ein Riesenfan vom Drumming auf der Platte. Nur Liebe!

08. The Deadnotes – "Deer In The Headlights"

Ich glaube, The Deadnotes sind eine der am härtesten arbeitenden Bands in unserem Freundeskreis. Bin super froh, dass wir im Herbst paar Shows zusammen spielen konnten.

09. Juse Ju – "Lovesongs"

Juse Ju ist der typische "Quoten-Rapper" auf Rock-Festivals, reißt da aber jedes Mal aufs Neue ab. Ich glaube, mit "Lovesongs" und dem Album "Shibuya Crossing" habe ich ihn vor paar Jahren für mich entdeckt.

10. Dote - "Bethlehem"

Dote nehmen - genauso wie wir alle unsere bisherigen Platten - bei Jochen im Kaputtmacher Studio in Bochum auf. Irgendwann hat Jochen uns dann mal erzählt, dass er nicht nur Punk kann und uns Dote gezeigt. Ist irgendwie poppy, klingt aber immer noch nach Kaputtmacher.

Spotify-Playlist: 10 Songs mit... Shoreline