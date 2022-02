VISIONS empfiehlt: A Colossal Weekend in Kopenhagen

Foto: A Colossal Weekend

Das dänische Festival A Colossal Weekend widmet sich vom 19.-22. Mai diversen Spielarten der harten Musik - zwischen Post-Metal und Post-Hardcore. In diesem Jahr wartet es mit dem bisher größten Line-up seiner sechsjährigen Geschichte auf.

Ausgehungert sind wir doch alle, was Konzerte oder gar mehrtägige Festivals angeht. Aber im kommenden Frühling/Sommer dürfte sich die pandemische Lage hoffentlich wieder optimieren. Zumal Dänemark ja jetzt schon alle Corona-Maßnahmen aufgehoben hat. Und genau dort, in der Hauptstadt Kopenhagen wird es stattfinden, das A Colossal Weekend Festival - und zwar vom 19.-22. Mai.

Das Festival macht seinem Namen alle Ehre, denn das Line-up und der Sound der dort spielenden Bands ist weitgehend: kolossal. Diverse Spielarten von Metal, Rock und Hardcore finden dort statt - gerne in Kombination mit dem Präfix "Post". Doch auch Spielarten wie Sludge, Math, Jazz, Techno und Neo-Klassik finden ihren Weg in das musikalisch anspruchs- wie geschmackvolle Programm.

Fast 40 Bands und Künstler:innen bevölkern in den drei Tagen die zwei Bühnen des Vega und die zwei zusätzlichen Venues, das Basement und das Raahuset. Damit wird das Festival omnipräsent im Stadtteil Vesterbro. Zudem wird es Outdoor-Areas geben, in denen man nach und zwischen den Shows an der frischen Luft abhängen kann - und Afterpartys soll es ebenfalls geben.

Das wichtigste sind jedoch die Gäste auf der Bühne. Neben zahlreichen Underground-Bands aus Dänemark sind unter anderem die Sludge-Post-Metaller Yob zu Gast, die Post-Hardcore-Band Conjurer aus England, die finnischen Psych-Metaller Oranssi Pazuzu, das Post-Rock-Powertrio Russian Circles, die Post-Black-Metaller Møl und aus Deutschland reisen Neànder an.

Das Wochenend-Ticket kostet 600 Kronen, was knapp 81 Euro entspricht. Allerdings gibt es nicht mehr allzu viele Wochenend-Tickets. Eintages-Tickets gibt es jedoch noch einige. Die kosten 280 Kronen, was 38 Euro entspricht. Bestellen kann man die Tickets hier.

VISIONS empfiehlt:

A Colossal Weekend

19.-22.05. Vega - Kopenhagen