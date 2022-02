VISIONS Premiere: Alternative-Rocker Axis Of zeigen Video zu neuer Single "Beach Light", kündigen Album an

Foto: Ciara McMullan

Mit der treibenden ersten Single aus ihrem dritten Studioalbum sagen Axis Of der Tristesse den Kampf an und blicken hoffnungsvoll nach vorne - trotz dem Verlust des Haustiers.

Wenn man wie das nordirische Trio Axis Of an der Atlantikküste aufwächst, bekommt man sein Leben lang kein großes Fernweh - sollte man meinen. Ohne ihre Wurzeln auf den kargen Inseln und schroffen Klippen zu vernachlässigen, machen sich Axis Of auf in die australische Steppe und in den kandadischen Wald. Doch genau das wäre beinahe fatal geworden.

Frontmann und Gitarrist Niall Lawlor stürzt bei einem Urlaub in Kanada und hat danach lange mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Durch die hohe Medikamentendosis kehrt er sich immer mehr von Freunden, Familie und der Musik ab. Trotzdem besserte sich sein Zustand, wenn auch sehr langsam. Freund, Catalan!-Kopf und Bassist Ewen Friers erinnert sich: "Ich habe Niall besucht und seine Krankheit wurde irgendwann besser, wenigstens ein bisschen". Niall selbst sagt, die Zeit habe sich "endlos" angefühlt. Die Verbesserung von Nialls Zustand hat auch Ewan mehr und mehr Auftrieb gegeben, er arbeitet an Songs und schickt sie seinem Bandkollegen, auch damit der Ablenkung hat. Die Beiden mieten sich eine abgelegene Hütte auf einer kleinen schottischen Insel und nehmen ein sehr persönliches und emotionales Album auf: Der Track "Beach Light" ist der erste Vorgeschmack daraus.

"In Zeiten größter Unsicherheiten braucht man eben einen Licht, dass einen führt" lässt sich die Band zitieren. Dabei spielt es im Grunde auch keine Rolle ob man seit zwei Jahren im On/Off-Lockdown sitzt, oder aus einer schweren persönlichen und gesundheitlichen Krise kommt. Axis Of begegnen der Melancholie und Schwermut nicht mit zynischem Gute-Laune-Spiel sondern mit Offenheit und Hoffnung: "Etwas mit dem man den Kopf heben kann um in einen neuen Tag zu blicken".

Der Song überzeugt dabei durch treibende und aufschwingende Gitarren und tosendes Drumming, aber auch durch die energische und kraftvolle Stimme von Niall Lawlor, was im Gesamtpaket an Duos wie Japandroids erinnert. Im mitgelieferten Musikvideo bedienen sich die Nordiren ebenfalls an hoffnungsvollen Bildern. Darin lebt der Protagonist allein mit seinem Hund an der Küste, es sind diverse Strand- oder Seeaufnahmen zu sehen. Das Ende lässt auf den Tod des Tieres schließen und trotzdem hat der Blick in die Berge/Ferne etwas tröstliches.

Das neue Album "Bella Pacifica" erscheint am 22. April via No Dancing und kann in Deutschland über Gunner vorbstellt werden.

Video: Axis Of - "Beach Light"

Cover: Axis Of - "Bella Pacifica"