Video: Tim Armstrong und Jesse Michaels performen "Sound System" (Operation Ivy)

Foto: Screenshot Youtube: Riot Style

Kurz nach einem Auftritt von Tim Armstrong und den Interrupters springt Ex-Operation-Ivy-Sänger Jesse Michaels auf die Bühne, um mit seinem ehemaligen Kollegen den Ska-Punk-Klassiker zu performen.

Es scheint als hätte Laura Jane Grace' Petition für die Reunion der 1989 aufgelösten Ska-Punk-Veteranen Operation Ivy etwas gebracht. Im September forderte die Against Me!-Frontfrau über die Plattform Change.org die "einzige Punkband-Reunion, die noch von Bedeutung ist". Über 10.000 Fans hatten sogar unterschrieben, aber ob das ausschlaggebend dafür war, das Jesse Michaels (Ex-Common Rider) - der ehemalige Sänger von Operation Ivy - seinem Kollegen Tim Armstrong (Rancid) beim Musack Rock and Roll Carnival in Los Angeles zur Seite sprang, steht noch offen.

Armstrong und The Interrupters waren dort, um als Vorband für die 2-Tone-Institution The Specials zu eröffnen, als kurz vor dem Auftritt der Hauptband des Abends, Michaels auf die Bühne kam, um den Klassiker "Sound System" vom einzigen Studioalbum "Energy" (1989) zu spielen. Das Musik- und Modelabel Riot Style zeichnete den Auftritt für deren Youtube-Kanal auf.

Es war aber nicht das erste Mal, dass Michaels mit anderen Operation-Ivy-Mitgliedern wieder zusammenkam. Er spielte bereits zusammen mit Armstrong und Bassist Matt Freeman "Unity" und "Sound System" bei einer der Rancid-Shows 2006. Ebenfalls war er als Gast auf Armstrongs Song "Living In A Dangerous Land" zu hören.

Nach dem Auftritt schrieb Michaels auf Instagram: "Ein Traum wird wahr für mich, The Specials in irgendeiner Form zu sehen, und diese Truppe hat gerockt." Ob der erste gemeinsame Auftritt der zwei Mitglieder seit 16 Jahren nur eine einmalige Aktion war oder ob wirklich eine Reunion im Raum steht, wurde nicht weiter kommuniziert. Allerdings sagte Michaels kürzlich im The Hard Times -Podcast, dass er eine Wiedervereinigung "nicht ausschließen" würde, stellte aber auch klar: "Das ist keine Andeutung von mir, dass es in Arbeit ist oder so etwas". Ex-Schlagzeuger Dave Mello sagte im The Peer Pleasure -Podcast: "Was mich betrifft, bin ich total dafür. Ich wäre dafür", fügte dann aber hinzu: "Das ist etwas, was die anderen Mitglieder nicht brauchen. Sie haben so viele andere Dinge in ihrem Leben zu tun. Das ist nichts, was sie tun wollen." Und auch 2007 schloss Michaels eine Reunion zwar nicht aus, erklärte aber auch, dass sie aus rein logistischen Gründen nicht finanzier- und durchführbar wäre, da beispielsweise alle Mitglieder in verschiedenen US-Staaten leben würden.

Video: Tim Armstrong, Jesse Michaels und The Interrupters performen "Sound System" (Operation Ivy)