Newsflash (Steven Wilson, The Hellacopters, Frank Turner u.a.)

Neuigkeiten von Steven Wilson, The Hellacopters, Frank Turner, Metz, Kae Tempest, BillyBio, Ditz und einem weiteren Deftones-Craftbier.

+++ Steven Wilson hat eine Biografie angekündigt. In "Limited Edition Of One" widmet sich der Porcupine Tree-Gründer seiner eigenen Karriere: über den Aufstieg seiner Band bis zu den Solo-Jahren. Der Band entstand in Zusammenarbeit mit dem Rock-Biografen Mick Wall (Ozzy Osbourne, Guns N' Roses), enthält autobiografische Auszüge und Fotos aus dem Archiv des Musikers. Über Social Media schreibt der Prog-Rocker: "Ich habe mich dafür entschieden, mich auf die Dinge zu konzentrieren, die die Leute wirklich nicht über mich wissen, und nicht auf das, was inzwischen gut bekannt und dokumentiert ist. Der augenzwinkernde Untertitel 'How To Succeed In The Music Industry Without Being Part Of The Mainstream' [Wie man in der Musikindustrie Erfolg hat, ohne Teil des Mainstreams zu sein] sagt vielleicht mehr darüber aus, was ihr erwarten könnt." "Limited Edition Of One" erscheint am 7. April und kann in verschiedenen Varianten vorbestellt werden - darunter eine Deluxe-Version und eine Super-Deluxe-Version, die auf 125 Exemplare limitiert ist. Im November 2021 kündigten Porcupine Tree das Comeback-Album "Closure/Continuation" an, welches am 24. Juni 2022 bei Sony erscheint. Es in verschiedenen Formaten und Variationen vorbestellt werden. Als Vorgeschmack gibt es die Singleauskopplung "Harridan" zu hören. Die Band wird im Herbst 2022 durch Deutschland, Österreich und die Schweiz touren. Tickets für die von VISIONS präsentierten Shows sind bei Eventim erhältlich.

Facebook-Post: Stephen Wilson kündigt Biografie "Limited Edition Of One" an

+++ The Hellacopters haben die B-Seite "Done Fighting" gestreamt. Der Track stammt von der Seven-Inch-Single zur Leadsingle "Reap A Hurricane" , die heute physisch erschienen ist. Er wird demnach nicht auf dem Comeback-Album der schwedischen High-Energy-Rocker enthalten sein. Zuvor erschien neben der Leadsingle bereits der Titelrack vorab. "Eyes Of Oblibion" erscheint am 1. April via Nuclea Blast. Im Sommer sind bereits zwei Festivalauftritte der Hellacopters bestätigt.

Stream: The Hellacopters - Done Fighting

Live: The Hellacopters 2022

16.07. Ingolstadt - Phoenix Rising Festival

27.08. Hamburg - Damage Done Fest

+++ Frank Turner hat die finale Singleauskopplung seines kommenden Albums veröffentlicht. Im neuen Track "The Resurrectionists", der wieder etwas an sein Durchbruchsalbum "England Keep My Bones" erinnert, wird er von Simon Neil von Biffy Clyro unterstützt. Es ist die sechste Vorabveröffentlichung von "FTHC", das am 11. Februar erscheint. Zuvor erschienen bereits "A Wave Across A Bay","The Gathering", "Haven't Been Doing So Well", "Non Serviam" und "Miranda". Im April und Mai kommt Turner mit seinen Sleeping Souls auch erneut auf Tour bevor im September sein eigenes Lost Evenings-Festival in Berlin stattfindet.

Stream: Frank Turner - "The Resurrectionists"

Frank Turner & The Sleeping Souls (2022)

18.04. Bremen - Aladin

19.04. Dortmund - FZW

21.04. Hannover - Capitol

24.04. Leipzig - Werk 2

26.04. Heidelberg - Halle 02

03.05. Luxemburg - Den Atelier

04.05. Zürich - X-Tra

09.05. Linz - Posthof

10.05. Graz - Orpheum

11.05. Nürnberg - Löwensaal

13.05. Wien - Ottakringer Brauerei

Lost Evenings (2022)

15.-18.09 Berlin - Columbia Dreieck

+++ Metz haben die neue Single "Demolition Row" veröffentlicht. Der düster-groovige Track mit Industrial-Anleihen stammt von eine Split-Single mit der Adulkt Life, die am 4. März auf What's Your Rupture? erscheint. Die Seven-Inch kann bereits vorbestellt werden. Das Aktuelle Album der Nose-Punks "Atlas Vending" stammt von 2020. Erst vor kurzem wurde den Kanadiern auf Tour sämtliches Equipment gestohlen. Für 2022 stehen allerdings schon Europa-Shows von Metz an.

Stream: Metz - Demolition Row

Metz

23.04. Düdingen - Bad Bonn

24.04. Lausanne - Les Docks

25.04. Zürich - Bogen F

27.04. München - Kranhalle

28.04. Wien - Arena

29.04. Berlin - Lido

04.05. Hamburg - Hafenklang

07.05. Köln - Artheater

+++ Kae Tempest hat ihren neuen Track "Salt Coast" nebst Musikvideo veröffentlicht. Das "Liebeslied an diese komplexe, zerstörerische und wunderschöne Insel" stammt vom kommenden Album der Britin "The Line Is A Curve", das am 8. April über Fiction erscheint. Zuvor erschien bereits die Single "More Pressure".

Video: Kae Tempest - "Salt Coast"

Stream: Kae Tempest - "Salt Coast"

+++ BillyBio hat eine neue Single inklusive Videoclip geteilt. "Turn The Wounds" stammt vom kommenden Soloalbum des Biohazard -Frontmanns und folgt auf das bereits ausgekoppelte "One Life To Live" . "In 'Turn The Wounds' geht es um Kämpfe, die von persönlichen, inneren Kämpfen bis zu gesellschaftlichen Auseinandersetzungen reichen", sagt BillyBio zum Song. "Leaders And Liars" erscheint am 25. März über AFM/Soulfood.

Video: BillyBio - "Turn The Wounds"

Cover & Tracklist: BillyBio - "Leaders And Liars"

01. "Black Out"

02. "Fallen Empires"

03. "Leaders and Liars"

04. "Lost Horizon"

05. "Turn the Wounds"

06. "Sheepdog"

07. "Deception"

08. "Generation Kill"

09. "Looking Up"

10. "One Life To Live" (feat. Toby Morse)

12. "Just The Sun" (feat. Jennifer Bair)

13. "Enough"

14. "Remission" (feat. Jennifer Bair)

15. "Cyanide"

+++ Ditz haben ihr Debüt "The Great Regression" angekündigt. Die Post-Punks veröffentlichten im Zuge dessen die dritte Singleauskopplung "I Am Kate Moss". Zuvor erschienen bereits "Ded Würst" und "The Warden". Bereits 2019 stellten wir die Briten in unserer Newcomer-Kolumne vor. Den Sound ihrer damaligen EP haben Ditz auf den neuen Auskopplungen nochmal deutlich Richtung Noise und Industrial geschärft. "The Great Regression" erscheint am 4. März digital und am 29. Juli via Alcopop und kann bereits vorbestellt werden. Ein Großteil der limitierten Versionen ist allerdings schon ausverkauft.

Stream: Ditz - "I Am Kate Moss"

Video: Ditz - "The Warden"

Video: Ditz - "Ded Würst"

Cover & Tracklist: Ditz - "The Great Regression"

01. "Clocks"

02. "Ded Würst"

03. "Summer of the Shark"

04. "Three"

05. "The Warden"

06. "I Am Kate Moss"

07. "Instinct"

08. "Hehe"

09. "Teeth"

10. "No Thanks, I'm Full"

+++ Deftones - die Alternative-Metal-Könige der Produkt-Platzierungen - bieten eine neue Craftbeer-Sorte an (Ja, sowas gab es schonmal). Das in Kooperation mit der Brauerei Bleching Beaver hergestellte "Pils" (Achtung! VISIONS kann nicht für das deutsche Reinheitsgebot garantieren!) heißt "Beauty School" und wurde nach dem gleichnamigen Song auf "Diamond Eyes" (2010) benannt. Der Online-Shop craftshack.com beschreibt den Geschmack als "moderne Interpretation des klassischen Pilsner-Stils. Dieses Bier nimmt die knackige und erfrischende Trinkbarkeit eines hellen Pilsners und packt ein trockenes Hopfenregiment von tropischen und feuchten Aromen rein, die dich wild machen werden. Nach nur einem Schluck werden Sie nach den Sternen greifen." Doch Vorsicht! Nach Kreuzreaktionen mit den Sorten der offiziellen Deftones-Cannabis-Produktlinie könnte es sein, dass die Sterne nie wieder verschwinden.

Facebook-Post: Deftones kündigen Biersorte an