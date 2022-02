Liam Gallagher veröffentlicht Single "Everything's Electric" mit Dave Grohl

Foto: WMG

Die erste Auskopplung aus Liam Gallaghers kommendem Soloalbum "C'mon You Know" entstand gemeinsam mit dem Foo-Fighters-Chef Dave Grohl.

Liam Gallagher kündigte schon Anfang Oktober an, dass seine dritte Platte "C'mon You Know" am 27. Mai erscheinen würde. Das Coverfoto für das erste von zwei fertigen Alben, hatte er zuvor auf einem Konzert mit Fans geschossen. Im November hieß es dann: Die Platte wird von Spike (Mark Stent) abgemischt, der auch Größen wie Massive Attack und Depeche Mode produzierte.

Als ersten Vorgeschmack auf seine dritte Platte präsentiert das Ex-Oasis-Mitglied den Song "Everything's Electric", dessen Release er bereits gestern über seine Social-Media-Seiten angedeutet hat: In einem kurzen Clip fährt Gallagher im Rücksitz eines Autos durch London und hört den Track.

Seit Mitternacht ist der Song in voller Länge verfügbar. Foo Fighters-Frontmann Dave Grohl spielt Schlagzeug und schrieb den Song zusammen mit Greg Kurstin, der auch produzierte.

Laut einer Pressemitteilung lernten sich die beiden Musik-Größen vor vielen Jahren während einer gemeinsamen Tour kennen. Mit der überlebensgroß klingenden Hymne habe das Duo "die donnernde Dynamik von 'Sabotage' von den Beastie Boys mit der spiralförmigen Spannung und Gefahr von 'Gimme Shelter' von den Rolling Stones kombiniert."

Der Nachfolger von "Why Me? Why Not." (2019) erscheint über Warner und kann vorbestellt werden. Gallagher deutete auch an wie zwei weitere Titel des Albums heißen sollen: "Better Days" und "I Wish I Had More Power". Letzteren widmet die Britpop-Ikone seinem Bruder Noel Gallagher.

Gallaghers großes Open-Air-Konzert, das im Juni 2022 im britischen Dorf Knebsworth stattfinden soll, ist bereits ausverkauft. Am selben Ort spielten Oasis im Sommer 1996 zwei Shows vor insgesamt 250.000 Fans. Die Dokumentation "Oasis Knebworth 1996" fängt das Erleben der Fans vor Ort ein. Im November 2021 ist ein gleichnamiges Livealbum mit dem Konzertmitschnitt erschienen.

Video: Liam Gallagher - "Everything's Electric"

Stream: Liam Gallagher - "Everything's Electric"

Instagram-Post: Liam Gallagher teasert "Everything's Electric an