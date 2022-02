Lucy Dacus teilt Musikvideo zu neuer Single "Kissing Lessons"

Foto: Ebru Yildiz

Darin erzählt Singer/Songwriterin Lucy Dacus die Geschichte ihrer besten Freundin aus Kindertagen - inklusive dem ersten Kuss.

Für viele dürfte der erste Kuss, vor allem in Nachbetrachtung, ein wichtiges Ereignis im eigenen Leben bedeuten. So auch für die US-Amerikanerin Lucy Dacus. Auf ihrer neuen Single "Kissing Lessons" besingt sie Rachel, ihre "erste beste Freundin".

Die Beiden lernen sich in der Grundschule kennen, wobei Rachel ein Jahr gewesen ist. Dacus bzw. ihre Protagonistin ist von ihr beeindruckt und schaut zu Rachel auf: "I thought she might know everything/ I took her word like a golden ring". Unter anderem malen sich die beiden aus, wie sie später einmal leben würde, verheiratet und mit Kindern. Um dieses Ziel zu erreichen, muss allerdings auch der erste Schritt gemacht werden. Rachel gibt Lucy also auch Rat in Sachen Jungs und eben dem Küssen: "Gave me lipgloss and a hair toss/ and, after school, a lesson in kissing".

Im Video zum Song ist ein junges Mädchen in verschiedenen Szenen in ihrem Zimmer zu sehen. Mal hört sie Musik, zeichnet und malt, liest oder starrt einfach gedankenverloren an die Decke. Dacus dargestelltes, jüngeres Ich schreibt dabei auch den Namen Rachel mit Herzen in ihr Notizbuch. Dacus erzählt auch, dass Rachel irgendwann zwar die Stadt, jedoch nie ihre Gedanken verlassen hat: "But I still wear a letter R charm on my bracelet/ and wonder if she thinks of me as her first kiss".

"Kissing Lesson" war bereits einige Tage vor der offiziellen Veröffentlichung über eine Telefonnummer zu hören. Im Netz waren Flyer mit dem Artwork der Single und einer Nummer aufgetaucht. Dacus hatte die Aktion weder promotet noch kommentiert.

Ob "Kissing Lessons" Teil eines neuen Albums sein wird, ist bisher nicht bekannt. Ihr aktuelles Album hatte Lucy Dacus mit "Home Video" im Juni 2021 (Schönheit der Ausgabe in VISIONS 340) veröffentlicht. Mit der Veröffentlichung hatte sie ein Cover von Snow Patrols "Chasing Cars" geteilt, sowie ein Tiny Desk-Konzert gespielt. Zusätzlich kündigte sie an, ihre Tour-Einnahmen in Texas einem dortigen Abtreibungsfond spenden zu wollen. Im Frühjahr diesen Jahres ist die 26-Jährige dann auch wieder in Europa auf Tour, Tickets gibt es bei Eventim.

Video: Lucy Dacus - "Kissing Lessons"

Stream: Lucy Dacus - "Kissing Lessons"

Live: Lucy Dacus (2022)

31.03. Köln - Artheater

02.04. Hamburg - Molotow

09.04. Berlin - Lido

10.04. Jena - Trafo

13.04. München - Milla