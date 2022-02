The Linda Lindas kündigen ihr Debüt "Growing Up" an, veröffentlichen Titeltrack mit Video

Foto: Zen Sekizawa

Mit reichlich Rückenwind ihres viralen Hits und einer neuen Single feiern die Riot-Grrrl-Newcomerinnen The Linda Lindas die Ankündigung ihrer ersten Platte beim renommierten Punk-Label Epitaph.

Kaum ein Jahr, nachdem ihr Song "Racist, Sexist Boy" Riot Grrrl zurück ins kulturelle Bewusstsein gebracht hat, haben The Linda Lindas nicht nur einen Vertrag bei Punk-Stammhaus Epitaph ergattert, sondern nun auch endlich ihr Debütalbum "Growing Up" angekündigt. Gleichzeitig gibt es auch direkt den Titeltrack der vier Teenagerinnen zu hören, der sich zwar an die Punkrock-Ästhetik der über die letzten Monate veröffentlichten Singles "Oh!" und "Nino" anschließt, aber den Sound mit zuckersüßen Hooks nochmal um das Pop-Kürzel erweitert - ein deutlicher Unterschied zu ihrer krachigeren Debüt-EP von 2020.

Der beschwingte Track, wozu die Band im Video für ihr Katzenpublikum auftritt, birgt allerdings einen kleinen Kommentar zwischen Zeilen wie "Growing up isn't something we can make happen when we want it to/ But since we're all growing up together I guess I'll grow up/ with you". Sängerin und Gitarristin Lucia De la Garza erzählte nämlich gegenüber dem Rolling Stone , dass es in dem Song um "Menschen geht, die dich dazu bringen, für immer jung bleiben zu wollen".

Toningenieur und Vater von Lucia sowie Schlagzeugerin Mila Carlos de la Garza, der bereits mit Bands wie Bad Religion, Best Coast, Cherry Glazerr, Culture Abuse oder Bleached zusammenarbeite, produzierte nach ihrer ersten EP auch das Debütalbum und setze damit zumindest dem Titeltrack den Power-Pop-Stempel einiger seiner vorheringen Produktionen auf.

In den USA stehen bereits Touren mit The Beths, Jawbreaker und Best Coast an, wobei sie mit letzteren bereits auf deren Single"Leading" kooperiert haben.

"Growing Up" erscheint am 8. April und kann in Deutschland über Kingsroad vorbestellt werden.

The Linda Lindas - "Growing Up"

Cover & Tracklist: The Linda Lindas - "Growing Up"



01. "Oh!"

02. "Growing Up"

03. "Talking to Myself"

04. "Fine"

05. "Nino"

06. "Why"

07. "Cuantas Vecas"

08. "Remember"

09. "Magic"

10. "Racist, Sexist Boy"