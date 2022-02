Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Dieses Mal sind es Bloods, Würst Nürse und Wah Together.

Bloods

Heimatstadt: Sydney, Australien

Genre: Indie, Garage, Punk

Für Fans von: Bleached, Nobro, Wavves

Diverse Singles und EPs ab 2012 formen 2015 das Debütalbum "Work It Out". Zwei Jahre später folgt der Nachfolger "Feelings". Danach steigt Bassistin Victoria Zamora bei Bloods aus. Sängerin und Gitarristin Marihuzka "MC" Cornelius und Schlagzeuger Dirk Jonker holen sich Mike Morgan dazu. Gemeinsam reisen sie nach Seattle, um mit Jack Endino, Tad Doyle und Steve Fisk 2020 die "Seattle"-EP aufzunehmen - weil das die Metropole ist, die in den 90ern allerhand Musik hervorgebracht hat, die für Bloods und ihren grungigen 90s-Riot-Grrrl-Punk-Rock so wichtig war. Jetzt hat das Trio mit "Boss" einen neuen Song am Start. MC nennt es ein "Mantra für ihre Freunde", das die innere Stärke heraufbeschwören soll.

Facebook | Bandcamp

Lyric-Video: Bloods - "Boss"

Stream: Bloods - "Seattle"-EP

Seattle by Bloods

Album-Stream: Bloods - "Feelings"

Feelings by Bloods

Album-Stream: Bloods - "Work It Out"

Work It Out by Bloods

Würst Nürse

Heimatstadt: Melbourne, Australien

Genre: Punkrock, Garage Rock

Für Fans von: The Coathangers, 24/7 Diva Heaven, Amyl And The Sniffers

Bester Bandname seit langem: Würst Nürse. Hauptsache Umlaute. Hauptsache Wurst. Dahinter stecken fünf Australierinnen, die seit 2018 Songs zwischen Riot-Grrrl-Punk und fuzzigem Garage Rock veröffentlichen - natürlich mit einem satirischen Blick auf das männliche Geschlecht und dem Klischee der sexy Krankenschwester spielend. 2018 ist die tolle EP "Hot Hot Hot" erschienen ("Hot Surgeon" ist bester, grungiger Power-Pop!), und seit gestern erst gibt's den neuen Track "I'm Not Your Punching Bag".

Bandcamp | Instagram

Stream: Würst Nürse - "I'm Not Your Punching Bag"

I'm Not Your Punching Bag by Würst Nürse

Stream: Würst Nürse - "Fresh Outta Bedpans"

Fresh Outta Bedpans by Würst Nürse

Stream: Würst Nürse - "Hot Hot Hot"-EP

Hot Hot Hot EP by Würst Nürse

Stream: Würst Nürse - "Dedication Doesn't Pay The Rent"

Dedication Doesn't Pay The Rent by Würst Nürse

Wah Together

Heimatstadt: New York, New York

Genre: Dance-Punk, No Wave, Krautrock

Für Fans von: LCD Soundsystem, ESG, The Rapture

Wah Together sind eine neue Dance-Punk-Supergroup aus dem Big Apple. Ihren Einstand feiert die Band um Bassist Phil Mossman (LCD Soundsystem), Schlagzeuger Vito Roccoforte (The Rapture), Gitarrist Steve Schiltz (Longwave) und Sängerin Jaiko Suzuki (Electroputas) Anfang Dezember 2021 mit der Seven-Inch "Sayonara / I'm A Swimmer". Der Sound ist im besten Sinne die Summe seiner Einzelteile. Motorisch-krautige Beats, ein treibendes, stoisches Bassgerüst und eine Gitarre, die die Lücken füllt, gerne auch mal garage-rockig - dazu der mal englische, mal japanische Gesang von Miss Suzuki. Die drei bisherigen Songs - kürzlich erschienen ist "You Got The Blues" - sind vielversprechend und schüren Vorfreude auf das Debütalbum "Let's Wah Together", das am 4. März über Dedstrange erscheint und neben den bisherigen drei noch sechs weitere Songs enthält.

Facebook | Bandcamp

Stream: Wah Together - "You Got The Blues"

You Got The Blues by Wah Together

Stream: Wah Together - "Sayonara / I'm A Swimmer"