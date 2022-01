INVSN präsentieren neuen Song "Slow Disco", kündigen Album an

Foto: Selma Grönlund

INVSN haben ihren neuen Song "Slow Disco" vorgestellt. In dem klingt die Band um Refused-Frontmann Dennis Lyxzén noch konsequenter nach den 80er Jahren als zuletzt sowieso schon.

Dass Dennis Lyxzén und INVSN offenbar größere Sympathien für Post-Punk und New Wave haben, war spätestens seit ihrem bislang letzten Album "The Beautiful Stories" (2017) und der nachgeschobenen EP "Forever Rejected" kein Geheimnis mehr - das feurige politische Bewusstsein des Refused-Sängers ging in einem kühlen Maschinenhallen-Sound auf.

Die neue Single "Slow Disco" schlägt nun noch deutlicher in die 80er-Kerbe: Circa in der Nähe des Industrial-Synth-Pops von Depeche Mode, Bauhaus und den frühen New Order positioniert sich der Song. Laut Dennis Lyxzén sei "Slow Disco" ein "ruhiger, pulsierender Song, der sich um Themen dreht, die auch auf dem Album zu finden sind. Als Menschen sind wir fehlerbehaftet und verletzt, wir tragen Schmerz und Dunkelheit in uns. 'Slow Disco' bewegt sich langsam auf ein Ende zu, das Ende einer toxischen Beziehung, das Ende einer Depression, das Ende unserer eigenen persönlichen Kriege oder das Ende der wirtschaftlichen und kulturellen Strukturen, die uns gefangen halten. Es geht darum, das Leben zu feiern."

Der Track ist der erste Vorbote auf das neue Album "Let The Night Love You", das am 3. Juni bei Clouds Hill erscheint. Fans dürfen laut Presseinfo ein "dämmerndes, funebres Album" erwarten, "getrieben von einem epischen Sinn für morbide Größe und apokalyptischen Größenwahn" und "für zerbrechende Gesellschaften und Beziehungen". Aufgenommen wurde die Platte bereits im Mai 2019 im Svenska Grammofonstudion in Göteborg, und zwar hauptsächlich nachts. "Bei dieser Platte geht es darum, die dunkle, schmerzhafte Seite zu umarmen, die eigenen Emotionen, Wünsche und Ängste anzuerkennen", so Lyxzén. Fans können das Album auf LP bereits bei Clouds Hill vorbestellen.

INVSN hatten sich aus Dennis Lyxzéns schon Ende der 90er begonnener Soloarbeit unter dem Namen The Lost Patrol beziehungsweise später The Lost Patrol Band und dem schwedischsprachigen Folgeprojekt Invasionen entwickelt. Seit dem erneuten Wechsel zu englischsprachigen Songs, der leichten Variation des Bandnamens sowie einer stilistischen Neuausrichtung mit dem Album "INVSN" (2013) besteht die Band in ihrer jetzigen Form.

Video: INVSN - "Slow Disco"

Cover & Tracklist: INVSN - "Slow Disco"

01. "Intro"

02. "Turn On The Lights"

03. "Slow Disco"

04. "Burn Baby Burn"

05. "Stay With Me"

06. "Grind Your Fingers To The Bone"

07. "Corrupt Me"

08. "How Far Have We Fallen?"

09. "The Edge Of Time"

10. "It's A Calling"