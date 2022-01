VISIONS Premiere: Hardcore-Punks NOFNOG teilen Titeltrack zum Album "Insomnia" inklusive Video

Foto: Kay Appenzeller

Auf dem treibenden "Insomnia" bekämpfen NOFNOG ihre Schlafstörungen und geben so den ersten Vorgeschmack auf ihr neues Album. Dabei gerät ihr Protagonist in eine Zeitschleife.

Die Schweizer sind bereits seit über 15 Jahren als Band unterwegs. In dieser Zeit kann man auch schon mal an seine Grenzen stoßen, sei es kreativ oder körperlich. Auf "Insomnia" beschreibt das Quartett um Drummer und Sänger Jérôme das Gedankenchaos und die Rastlosigkeit, wenn man nicht genau weiß, wo man hingehört.

"Insomnia" ist nicht nur der Name des kommenden Albums der Band, sondern ein medizinischer Begriff, der so viel wie "Schlaflosigkeit" bedeutet. NOFNOG (No Fight No Glory) treiben in ihrem Titeltrack das Ganze auf die Spitze und verbinden die Schlaflosigkeit mit einer Art Endlosschleife. Zudem stellen sie die fundamentalen Fragen des Lebens: "Was ist dir wirklich wichtig? Oder kämpfst du eigentlich nur gegen den Druck und die Erwartungshaltung von außen?"

Auch das mitgelieferte Musikvideo unterstreicht das Thema des Songs noch einmal deutlich. Der Protagonist verfolgt und flieht dabei gleichzeitig - vor sich selbst. Dabei sitzt er mal in dem Auto, das ihn überfährt, nur um gleich danach wieder am Steuer zu sich zu kommen. Assoziationen mit "Täglich grüßt das Murmeltier" sind dabei quasi zwangsläufig. Zusätzlich gibt es immer wieder dazwischen geschnittene Performance-Bilder der St.Gallener. Dadurch gewinnt das Video zusätzlich an Dynamik.

Musikalisch bleiben sich NOFNOG bei ihrem Ausbruchsversuch aus gesellschaftlichen Erwartungen und Normen grötenteils treu. Mit schnellem, melodiösem und wuchtigen Hardcore-Punk legt die Band ein hohes Tempo vor.

"Insomnia" erscheint am 29. April über SBÄM und kann in Kürze vorbestellt werden. Im Juni ist die Band auch auf dem Afdreiht und Buten in Cloppenburg oder dem Punk Rock Holiday in Slowenien zu erleben.

Video: Nofnog - "Insomnia"

Cover & Tracklist: Nofnog - "Insomnia"

01. "Post Colonialism"

02. "Monuments"

03. "Go On"

04. "Memento Mori

05. "Longing For The Sea"

06. "Drunk Of Life"

07. "Insomnia"

08. "Ungovernable"

09. "Dictademocracy"

10. "Love Letters From Lisbon" (feat. Deadends)

11. "Dreams"

12. "To You, To Me"

Live: NOFNOG (2022)

29.07. Cloppenburg - Afdreiht un Buten Festival

08.08. Tolmin (SLO) - Punk Rock Holiday