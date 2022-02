Hamburger Schule: Die Playlist zum Special in Ausgabe 347

Vor bald 30 Jahren kam die Hamburger Schule auf - und passend zum großen Special in VISIONS 347 versetzt euch unsere Playlist zurück in eine Zeit, als deutsche Sprache in der Musik nochmal neu gedacht wurde.

Nach dem Abflauen der Neuen Deutschen Welle singt man hierzulande Englisch - wer Mitte/Ende der 80er Musik in seiner Muttersprache macht, wird eher skeptisch beäugt oder verlacht. Doch eine junge Generation steht bereits in den Startlöchern, um das Erbe von NDW und (Post-)Punk mit Indie, Grunge und Pop zu kreuzen und etwas Frisches, Unverfrorenes, Neues zu schaffen: Die Hamburger Schule zeigt ab Ende der 80er zwischen Intellektualität, Gefühligkeit und Punk-Eigensinn, dass man über das Meiste im leben sehr wohl auch auf Deutsch singen kann. Spätestens Mitte der 90er dringt die Szene auch in den Mainstream vor, taucht schon kurz darauf jedoch bis auf ein paar große Namen wieder ab - allerdings nicht ohne nachfolgende Indie-Generationen zu prägen, die ganz selbstverständlich auf Deutsch texten werden.

In VISIONS 347 haben wir uns anlässlich des neuen Tocotronic-Albums "Nie wieder Krieg" noch einmal angeschaut, was damals passierte, was die musikalisch teils recht unterschiedlichen Bands einte, und wer mehr Beachtung verdient hätte. In unserem Report kommen Künstler:innen wie Tocotronic, Die Sterne und Die Goldenen Zitronen zu Wort, aber auch Bernadette La Hengst (Die Braut haut ins Auge, Mobylettes) oder die Brüder Chris und Carol von Rautenkranz, die mit ihrem Soundgarden Studio beziehungsweise dem Label L'Age D'Or damals Kristallisationspunkte der Szene geschaffen hatten.

Und weil die Hamburger Schule mehr zu bieten hat als die einschlägigen Hits von Tocos, Sternen und Blumfeld, haben wir euch auch zu diesem Thema eine Playlist zusammengestellt. Die fängt schon mit Jetzt! an, die bereits in den 80ern in Bad Salzuflen ein Vorgeschmack auf das gegeben haben, was Persönlichkeiten der dortigen Szene wie Jochen Distelmeyer, Frank Spilker, Bernd Begemann oder Bernadette La Hengst später in Hamburg (und Berlin) zur Blüte führen sollten.

Spotify-Playlist: Hamburger Schule