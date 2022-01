Podcast "Der Soundtrack meines Lebens": Folge 8 mit Victoria Müller

"Der Soundtrack meines Lebens" kriegt in dieser Woche Besuch von der Radiomoderatorin, Autorin und Aktivistin Victoria Müller. Die Punk-Enthusiastin erzählt von feministischen Einflüssen und wie die Begeisterung für die Szene sie nach London geführt hat.

Für unser Format "Der Soundtrack meines Lebens" spricht VISIONS-Redakteur Jan Schwarzkamp wöchentlich mit prominenten Persönlichkeiten über den Sound, der ihr Leben beeinflusst hat - irgendwo zwischen lockerer Unterhaltung und Nerd-Talk, immer ganz persönlich auf den jeweiligen Gast zugeschnitten.

In der dieswöchigen Folge spricht Jan mit seiner Radio Fritz-Kollegin Victoria Müller. Die Moderatorin wurde 1988 in Ostdeutschland geboren und zog nach dem Mauerfall in die Nähe von Frankfurt am Main. Ihr bewegtes Leben ist stark vom Punk geprägt - Berufsmusikerin wurde sie trotzdem nicht: Sie studierte Germanistik und Anglistik, ihr Buch "Meine Freundin, die Depression" wurde zum Bestseller und Müller selbst zur Gründerin eines Fair-Trade-Fashion-Labels. Von 2011 bis 2020 trug sie den Namen Victoria van Violence und verfolgte eine Karriere als Tattoo-Model. Heutzutage spricht sie in der Radioshow "Blue Moon" mit ihren Hörer:innen, setzt sich als Aktivistin für Tierrechte ein, studiert Wissenschaftsgeschichte und ist im Internet aktiv: Auf Social Media und ihrem Blog "Naiv und Schlau".

Im Podcast erzählt Müller vom musikalischen Einfluss ihrer Mutter, die sie früh für Nina Hagen begeisterte, wie die Deutschpunk-Compliation "BRD Punk Terror" sie zu Bands wie Scattergun brachte und gemeinsam mit den Pop-Ikonen Spice Girls das Streben nach Emanzipation stärkte. In ihrer Kindheit hing ein Foto der Beatles über ihrem Bett, Ende der 90er-Jahre hörte sie das Die Ärzte-Album "13" (1998) rauf- und runter. Die Geschichte hinter ihrem Adicts-Tattoo, was die ikonische NDW-Band Ideal zu ihrem Blog beitrug und warum Müller gelegentlich zu klassischer Musik greift, erfahrt ihr in "Der Soundtrack meines Lebens".

