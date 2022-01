VISIONS Premiere: Garage-Rocker Åskväder zeigen Video zu neuer Single "Let You Down"

Foto: Caroline Furness

Für den dritten Vorgeschmack auf ihr zweites Studioalbum, schmeißen sich Åskväder aus Göteborg in ihre beste Tenniskluft.

Die schwedische Küstenstadt ist schon längst bekannt für ihre große und breite Musikszene. Bands wie Dark Tranquillity, Graveyard und In Flames oder auch Motörhead-Schlagzeuger Mikkey Dee sind hier beheimatet. Und mit der Garage- und Classic-Rock-Band Åskväder steht der nächste vielsversprechende Export bereits in den Startlöchern.

Mit ihrem Song "Let You Down" liefert das Quartett bereits den dritten Song aus ihrem kommenden Album "Fenix". Damit beweisen Åskväder auch ein hohes Maß an Produktivtität - erst im Sommer 2020 war ihr nach der Band benanntes Debütalbum erschienen. Auf "Fenix" halten die Schweden bei ihrem gewohnten und klassischen Rocksound.

Ein simpler Drum-Beat mischt sich mit eingängigen Riffs und melodischem Gesang. Allerdings sind auch die Blues-Einflüsse deutlich zu spüren, so auch auf "Let You Down". So setzt Gitarrist Martin Gut nach knapp zwei Minuten zu einem entsprechenden Solo an. Zum Songwriting sagt Gut: "Der Song beschreibt eine enge Verbindung zwischen zwei Menschen und den Willen, immer zusammen zu sein und sich so unterstützen zu können. Das ist vielleicht ein ungewöhnliches Thema für Rock'n'Roll [...] aber wir sind sehr Stolz auf den Song." Zudem sei "Let You Down" eine "definitive Wahl für unsere Liveshows". Termine sollen in Kürze bekannt gegeben werden.

Im begleitenden Musikvideo setzt das Quartett um Frontmann Albin Sörensson auf Sport. So stehen sie im passenden Turn-Outfit in einer Halle, die so manch einen an das Trauma aus dem Schulsport erinnen dürfte. Ansonsten ist der Clip ebenfalls schlicht gehalten: So ist die Band lediglich bei einer Performance zu sehen. Auch hier wird eine Reduzierung und Konzentration auf den Sound unterstrichen.

"Fenix" erscheint am 25. März digital über The Sign Records und kann hier vorgemerkt werden. Als Vinyl wird das Album aufgrund der angespannten Situation in den Presswerken erst später erscheinen in diesem Jahr.

Video: Åskväder - "Let You Down"

Cover: Åskväder - "Fenix"

01. "Blurry Lines"

02. "When We Fall"

03. "Let You Down"

04. "Old Friend"

05. "Claptrap"

06. "Head Home"

07. "Zealot"

08. "Nightcap"

09. "Preach for Me"

10. "Deadlock"

11. "Reap What You Sow"

12. "Run out of Time"