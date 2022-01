Peter Doherty teilt neue Single "You Can't Keep It From Me Forever", kündigt Album an

Foto: Nicolas Despis

Gemeinsam mit dem französischen Arrangeur Frédéric Lo wagt sich Peter Doherty an klassischen Indie-Pop. Mit "You Can't Keep It From Me Forever" inklusive stimmigen Musikvideo, liefern sie jetzt den zweiten Vorgeschmack auf das gemeinsame Album.

Dass Peter Doherty mal von seinem neuen, drogenfreien Lebensstil inspiriert wird, hätte Mitte der 2000er wohl auch kaum jemand geglaubt. Umso positiver und erfrischender wirkt jetzt die Zusammenarbeit mit dem französischen Musiker, Komponisten und Produzenzen Frédéric Lo, der vor allem für seine Zusammenarbeit mit der Electro-Pop-Band Pony Pony Run Run bekannt ist.

Die Zusammenarbeit mit Libertines- und Babyshambles-Frontmann Doherty nahm im Sommer 2020 seinen Lauf, als Lo ihn um ein Cover für ein Tribute-Album an seinen musikalischen Partner, den 2013 verstorbenen Daniel Darc, bat. Daraufhin, so sagt Doherty, habe es "sich so natürlich angefühlt, Texte für ihn zu schreiben". Innerhalb von sechs Monaten im Lockdown ist daraus ein ganzes Album entstanden, dass die Beiden in Studios in der Normandie und Paris aufgenommen haben.

Doherty konzentriert sich vor allem auf die Textarbeit, die musikalischen Arrangements stammen fast ausschließlich von Lo. Nachdem bereits im letzten November mit "The Fantasy Life Of Poetry & Crime" der Titeltrack des Albums zu hören war, folgt nun "You Can't Keep It From Me Forever".

Darin überzeugen Doherty und Lo mit einer unaufgeregten Mischung aus persönlichen Lyrics und einem simplen Arrangement aus Akustikgitarren und einem poppigen Schlagzeug-Beat. Doherty ist dabei vor allem von seinem neuen Zuhause während des Lockdowns inspiriert gewesen: "Ich bin clean geworden und habe mich komplett von England abgekoppelt". Dafür spricht auch das passende, in schwarz-weiß gehaltene Video, dass in einem Bunker in der Normandie aufgenommen wurde. Darin horten Doherty und Lo unter anderem Lebensmittel - wohl auch eine Folge des Lockdowns.

"The Fantasy Life of Poetry & Crime" erscheint am 18. März 2022 über Strap Originals und kann ab sofort in diversen Formaten vorbestellt werden. Eine Tour soll ebenfalls anstehen und in Kürze bekannt gegeben werden.

Video: Peter Doherty & Frédéric Lo - "You Can't Keep It From Me Forever"

Stream: Peter Doherty & Frédéric Lo - "You Can't Keep It From Me Forever"

Cover & Tracklist: Peter Doherty & Frédéric Lo - "The Fantasy Life of Poetry & Crime"

01. "The Fantasy Life of Poetry & Crime"

02. "The Epidemiologist"

03. "The Ballad Of."

04. "You Can’t Keep It From Me Forever"

05. "Yes I Wear A Mask"

06. "Rock & Roll Alchemy"

07. "The Monster"

08. "Invictus"

09. "The Glassblower"

10. "Keeping Me On File"

11. "Abe Wassenstein"

12. "Far From The Madding Crowd"