Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Dieses Mal sind es Heriot, Stiff Richards und Dead Years.

Heriot

Heimatstadt: UK

Genre: Metalcore

Für Fans von: Code Orange, Nails, Machine Head

Ultrabrutal, dicht, düster und progressiv: So spielen die Briten Heriot ihren Metalcore. In ihren von Double-Bassdrums und den zwei Stimmen von Jake Packer und Debbie Gough dominierten Songs verpackt die Band Elemente aus Industrial, Noise und Goth - und verfolgt damit eine ähnliche Herangehensweise wie etwa Code Orange. Den ersten Song "Cleansed Existence" haben Heriot im November 2020 veröffentlicht. Etwa ein Jahr später verrieten sie mit dem Cover von "Ten Ton Hammer", dass sie eine Vorliebe für Machine Head haben. Am 29. April wird über Church Road dann die acht Songs enthaltende Debüt-EP "Profound Mortality" erscheinen, von der Heriot drei Songs bereits veröffentlicht haben.

Bandcamp | Facebook

Video: Heriot - "Coalescence"

Video: Heriot - "Dispirit"

Video: Heriot - "Near Vision / Enter The Flesh"

Stream: Heriot - "Ten Ton Hammer" (Machine Head Cover)

Ten Ton Hammer (Machine Head cover) by HERIOT

Stream: Heriot - "Recreant"

Recreant by HERIOT

Stream: Heriot - "Cleansed Existence"

Cleansed Existence by HERIOT

Stiff Richards

Heimatstadt: Melbourne, Australien

Genre: Garagerock, Punk

Für Fans von: West Thebarton, Civic, Hot Snakes

Ja, wieder viel zu lange geschlafen. Sorry. Aber jetzt entdeckt und nicht länger damit hinterm Berg gehalten: Stiff Richards sind (mal wieder) eine tolle, rotzige Garagerock/Punk-Band aus Australien. Schon 2017 erschien ihr Debütalbum. Sänger Wolfgang Buckley, die Gitarristen Arron Mawson und Tim Garrard, Bassist Raf Heale und Schlagzeuger Lochie Cavigan haben 2019 mit "Dig" und Ende 2020 mit "State Of Mind" zwei weitere Alben nachgelegt. "Dig" ist via Erste Theke sogar in Deutschland erschienen, "State Of Mind" via Drunken Sailor immerhin im UK.

Facebook | Bandcamp

Album-Stream: Stiff Richards - "State Of Mind"

State Of Mind by STIFF RICHARDS

Album-Stream: Stiff Richards - "Dig"

DIG by STIFF RICHARDS

Album-Stream: Stiff Richards - "Stiff Richards"

STIFF RICHARDS by STIFF RICHARDS

Dead Years

Heimatstadt: Bielefeld

Genre: Punk

Für Fans von: Hysterese, Wipers, Hot Snakes

Ein Punk-Trio mit schön flächigen Wipers-Gitarren und einem düster-melancholischen Anstrich sind Dead Years. Gitarrist und Sänger Jonas und Schlagzeuger Hannes haben schon zusammen in der Hardcore-Band Ruins gespielt, mit Bassistin und Sängerin Julia hatte Jonas die Punk-Band Pointed. Darüber hinaus treiben oder trieben sich die drei auch in Bands wie Mayak, Gloom Sleeper, Patsy O'Hara und Shoyu Squad rum. Die 2019 gegründeten Dead Years sind also eine Art Bielefelder Supergroup. Das Vier-Song-Demotape erscheint im Frühjahr 2020. In der Oldenburger Tonmeisterei haben sie nun ihre erste LP aufgenommen, die am 15. Februar via My Ruin erscheint. Mit "Breath Of Clarity" gibt es davon auch schon einen ersten Song.

Facebook | Bandcamp

Stream: Dead Years - "Breath Of Clarity"

Dead Years by Dead Years

Stream: Dead Years - "Demo"