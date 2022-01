Ignite teilen neuen Song "On The Ropes" inklusive Video

Foto: Nicholas Piscitello

Die zweite Single vom kommenden Ignite-Album besinnt sich wieder etwas mehr auf ihre Hardcore-Wurzeln - und soll einen verstorbenen Freund der Band ehren.

Zusammen mit der packenden Single "On The Ropes" gibt die Melodic-Hardcore-Band aus Orange County nun weitere Details zu ihrem neuen, nach der Band benannten Album bekannt. Zur Platte, die am 25. März über Century Media erscheint, teilten Ignite nämlich auch das Cover-Artwork sowie die Tracklist ihres sechsten Studioalbums. Dieser ist bereits zu entnehmen, dass die Single "Anti-Complicity Anthem", die Single "Anti-Complicity Anthem"kürzlich als Teil der einer EP erschien, ebenfalls darauf enthalten sein wird. "Ignite" kann außerdem ab sofort über den europäischen Vertrieb auf silbernem Vinyl und im Bundle mit einem Shirt vorbestellt werden.

Im Gegensatz zu der bereits eschienen Single "The River" ist der neue Song weniger hymnisch und besinnt sich wieder auf frühere Werke der Hardcore-Band. Allerdings ist die Handschrift des neuen Sängers Eli Santana (ehemaliges Mitglied der Thrash-Metal-Band Holy Grail) unverkennbar, in dem er vor allem durch seine klare Stimme den melodiösen Aspekt im Ignite-Trademark-Sound erfüllt. Er ersetzte 2021 den zwei Jahre zuvor ausgestiegen Sänger Zoli Téglás, der seit 1994 dabei war. Den Song widmen Ignite dem 2016 verstorbenen Musiker Joe Bunch von Sense Field , der die Band 2012 auf einer Europa-Tour als Sänger unterstützte.

Gründungsmitglied und Bassist Brett Rasmussen kommentierte das neue Album wie folgt: "In diesem Album steckt eine Menge harter Arbeit, und ich bin so glücklich wie schon lange nicht mehr mit einem Ignite-Album. Es ist ein unglaubliches Gefühl, so hart an einem Projekt zu arbeiten und zu sehen, dass der gesamte Plan wie erwartet aufgeht." Der 2000 eingestiegene Gitarrist Nik Hill ergänzte: "'On The Ropes' fühlt sich an wie eine moderne Version eines Ignite-Songs der alten Schule. Es hat dieses melodische Bass-Intro, das sehr vertraut ist, und dann geht es in einen energiegeladenen Hardcore-Song über, der mich richtig auf Touren bringt, wenn wir ihn spielen! Ich kann es kaum erwarten, diesen Song in einem vollen Saal zu spielen!"

Video: Ignite - "On The Ropes"

Stream: Ignite - "On The Ropes"

Cover & Tracklist: Ignite - "Ignite"

01. "Anti-Complicity Anthem"

02. "The River"

03. "TThis Day"

04. "On The Ropes"

05. "The Butcher In Me"

06. "Call Off The Dogs"

07. "The House Is Burning"

08. "Enemy"

09. "State Of Wisconsin"

10. "Let The Beggars Beg"

11. "After The Flood" (CD-Bonus)