Eddie Vedder streamt neuen Song "Brother The Cloud"

Foto: Danny Clinch

Pearl-Jam-Frontmann Eddie Vedder hat den neuen Solosong "Brother The Cloud" veröffentlicht. Zudem verriet er weitere Details zu seiner kommenden Platte "Earthling".

Nach dem Tom Petty-artigen ersten Vorgeschmack "Long Way" und dem folgenden, als nachtschlafene Ballade mit Piano und Akustikgitarre angelegten "The Haves" zeigt nun auch das neue "Brother The Cloud" eine weitere Facette von Eddie Vedder: Zwischen leiser Nachtmusik zu Beginn und hoch gestapeltem Arenarock im Finale spielt sich der neue Song ab, den ihr unten streamen könnt.

Alle drei Titel sind Teil von "Earthling", Vedders erstem Soloalbum seit den "Ukulele Songs" von 2011, das am 11. Februar erscheinen wird und von vielen Fans schon eine Weile erwartet wird. Neben der Tracklist sind nun auch die diversen hochkarätigen Gäste der Platte bekannt: Stevie Wonder, Elton John, Ringo Starr, Glen Hansard, Red Hot Chili Peppers-Schlagzeuger Chad Smith sowie deren ehemaliger Gitarrist Josh Klinghoffer sollen am Album beteiligt gewesen sein.

Smith, Klinghoffer, Hansard, Chris Chaney, und Produzent Andrew Watt stellen zudem auch die "The Earthlings"-Liveband, mit der Vedder seine Platte ab Februar in den USA vorstellen will. Termine für Europa gibt es noch keine. Dafür ist es Vedder im Sommer 2022 hoffentlich endlich möglich, die lange verschobene Tour mit Pearl Jam zu spielen. Die Shows hierzulande sind lange ausverkauft, aber für einige Auftritte in den europäischen Nachbarländern gibt es noch Tickets über die offizielle Pearl-Jam-Webseite.

Stream: Eddie Vedder - "Brother The Cloud"

Cover & Tracklist: Eddie Vedder - "Earthling"

01. "Invincible"

02. "Power Of Right"

03. "Long Way"

04. "Brother The Cloud"

05. "Fallout Today"

06. "The Dark"

07. "The Haves"

08. "Good And Evil"

09. "Rose Of Jericho"

10. "Try"

11. "Picture" [ft. Elton John]

12. "Mrs. Mills"

13. "On My Way"

Live: Pearl Jam

18.06. Landgraaf - Pinkpop-Festival

21.06. Berlin - Waldbühne | ausverkauft

23.06. Zürich - Hallenstadion | ausverkauft

25.06. Imola - Autodromo Enzo e Dino

28.06. Frankfurt/Main - Festhalle | ausverkauft

30.06. Werchter - Rock Werchter-Festival

03.07. Stockholm - Lollapalooza Stockholm

05.07. Kopenhagen - Royal Arena | ausverkauft

08.07. London - Hyde Park

09.07. London - Hyde Park

12.07. Budapest - Budapest Arena

14.07. Krakau - Tauron Arena

17.07. Paris - Lollapalooza Paris

20.07. Wien - Stadthalle | ausverkauft

22.07. Prag - O2 Arena

24.07. Amsterdam - Ziggo Dome | ausverkauft

25.07. Amsterdam - Ziggo Dome | ausverkauft