Korn streamen neue Single "Forgotten"

Foto: Tim Saccenti

Korn haben die neue Single "Forgotten" veröffentlicht. Die bietet - wie schon die erste Single "Start The Healing" - neben dem typischen Korn-Sound auch neue Akzente.

Die Trademarks liefern Korn ihren Fans auch mit "Forgotten" wieder: Tief gestimmtes Riffing, Gebrüll von Jonathan Davis, psychotische Anspannung im Interlude. Doch man merkt auch hier einen etwas anderen Einschlag: Die Strophen sind vergleichsweise offen und freundlich, der Gesang von Davis im Refrain warm und melodisch - und das Ende, das seine Stimme ganz kurz pur ohne Instrumente zeigt, strahlt sogar ein gutes Stück Verletzlichkeit aus.

Dahingehend ähnelt "Forgotten" also der ersten Vorabsingle "Start The Healing" aus dem vergangenen November, die ihren Songtitel ebenfalls in einen etwas lebensbejahenderen, optimistischeren, positiveren Sound übersetzt hatte. Beide Tracks sind Vorboten auf das heiß erwartete neue Studioalbum "Requiem", das am 4. Februar via Concord/Universal erscheinen wird.

Im vergangenen Jahr hatten Korn mit allerhand Belastungen zu kämpfen: Davis, Gitarrist James "Munky" Shaffer und Schlagzeuger Ray Luzier erkrankten der Reihe nach an Covid-19, die Band musste daraufhin Konzerte verschieben oder mit Ersatz-Musikern spielen. Davis hatte auch nach dem Abklingen der unmittelbaren Erkrankung noch mit den Nachwirkungen zu kämpfen. Zuvor hatte zudem Bassist Reginald "Fieldy" Arvizu im Juni 2021 verkündet, er werde auf unbestimmte Zeit eine Auszeit von der Band nehmen, nachdem er die vergangenen sechs Jahre "mit persönlichen Problemen" zu kämpfen gehabt habe, die dafür gesorgt hätten, dass er "zeitweise in schlechte Angewohnheiten zurückgefallen" sei, was wiederum für Spannungen in seinem Umfeld gesorgt habe.

Im kommenden Sommer wollen Korn hierzulande nicht nur eine Headliner-Show in Berlin spielen, sondern zudem auf je einem Großfestival in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sehen sein. Links zu Tickets gibt es unter anderem über die offizielle Korn-Webseite.

Stream: Korn - "Forgotten"

Live: Korn

01.06. Berlin - Verti Music Hall

03.-05.06. Rock am Ring - Nürburgring

03.-05.06. Rock im Park - Nürnberg

08.06. Nickelsdorf - Nova Rock

09.06. Interlaken - Greenfield Festival