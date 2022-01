A Wilhelm Scream veröffentlichen mit "Be One To No One" ersten neuen Song seit neun Jahren

Foto: Sean Reilly

A Wilhelm Scream sind wieder da: Die Melodic-Hardcore-Band hat mit "Be One To No One" ihren ersten neuen Song seit neun Jahren veröffentlicht. Der liefert Fans altgeliebte Trademarks - und ist nur ein erster Vorgeschmack.

Ende 2013 hatten A Wilhelm Scream aus New Bedford, Massachusetts ihr viertes Studioalbum "Partycrasher" veröffentlicht. Seitdem war immer mal wieder die Rede von einem neuen Album gewesen, ergeben hatte sich jedoch nichts Handfestes. Ende 2018 stieg nach der damaligen Tour Leadgitarrist Mike Supina nach zehn Jahren in der Band aus. 2019 dampfte das Quintett - nach wechselndem Live-Line-up schließlich verstärkt um den neuen Gitarristen Jason Milbank - seinen sonst gern exzessiven Tourplan etwas ein, um das lange von Gitarrist Trevor Reilly geplante Studio/Band-Hauptquartier einzurichten und dort neue Song-Demos aufzunehmen.

Eigentlich war schon für 2020 ein neues Album der Band angedacht, doch die Pandemie bremste auch hier. Nun aber sind A Wilhelm Scream anscheinend endlich startbereit: Die Band hat einen Vertrag bei Creator-Destructor Records unterschrieben und nach neun langen Jahren des Wartens mit "Be One To No One" auch einen neuen Song draußen. Der fängt zwar mild an, steigert sich dann aber in all das hinein, was Anhänger an A Wilhelm Scream lieben: Drückender, brodelnder Melodic Hardcore trifft auf den entfesselten Gesang von Nuno Pereira, doppelte Gitarrenleads schießen eine Metal-Infusion dazu - Schnittmengen-Fans von frühen Rise Against, Propagandhi und Pop-Punk werden sich gut aufgehoben fühlen.

Inhaltlich haben die emotionalen Beschwernisse der Pandemie deutlich Spuren im Songtext hinterlassen. Er sei laut Sänger Pereira ein Zeugnis all dessen, das man erst im Nachhinein so richtig begreifen könne, "erst dann hat man die Chance, all die Höhen und Tiefen zu verarbeiten, die man auf dem Weg überstanden hat. Genießt die Reise, Freunde, lasst es euch gut gehen und gebt nie auf."

Produziert wurde der neue Song im bandeigenen Anchor End Studio in New Bedford von Bandgitarrist Trevor Reilly and James Whitten. Apple Music listet darüber hinaus auch bereits das kommende neue Album der Band, "Lose Your Delusion", das demnach am 14. April erscheinen soll.

Lyric-Video: A Wilhelm Scream - "Be One To No One"

Cover & Tracklist: A Wilhelm Scream - "Lose Your Delusion"

01. "Acushnet Avenue At Midnight"

02. "The Enigma"

03. "GIMMETHESHAKES"

04. "...And Big Nasty Was Its Name-O"

05. "Yo Canada"

06. "Figure Eights In My Head"

07. "I'm Gonna Work It Out"

08. "Apocalypse Porn"

09. "Be One To No One"

10. "Lose Your Delusion"

11. "Downtown Start II"