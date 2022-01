Billy Talent streamen neuen Song "Judged", Plätze für Album-Release-Event zu gewinnen

Foto: Dustin Rabin

Billy Talent streamen mit "Judged" einen weiteren Song ihres kommenden Albums "Crisis Of Faith". Bevor das erscheint, veranstaltet die Band jedoch noch ein exklusives Release-Event - und ihr könnt bei uns Plätze dafür gewinnen.

"Judged" ist ein nach vorn ziehender, agiler, Punkrock-artiger Smasher, dessen titelgebende Zeile sich wie ein Schlachtruf einbrennt - selten haben Billy Talent so straight und dabei kraftvoll-dynamisch geklungen wie hier.

Vermutlich ist der Song der letzte Vorgeschmack auf das kommende sechste Studioalbum der Kanadier, das bereits am 21. Januar unter dem Titel "Crisis Of Faith" via Warner erscheinen wird. Der Release hatte sich im Zuge der Coronavirus-Pandemie immer weiter verzögert, sodass seit Ende 2019 Stück für Stück die Singles "Forgiveness I + II", "Reckless Paradise", "I Beg To Differ (This Will Get Better)" und "End Of Me" (mit Weezer-Frontmann Rivers Cuomo als Gast) erschienen waren, aber das Album stets ausblieb. Jenes Album der Kanadier wurde wie schon der Vorgänger "Afraid Of Heights" (2016) komplett von Bandgitarrist Ian D'Sa produziert.

Bevor die Platte nun endlich erscheint, haben Billy Talent am 20. Januar - also am Vorabend des Albumreleases - eine besondere Release-Veranstaltung geplant: Ab 19 Uhr deutscher Zeit wird die Band in einem Zoom-Event ausgewählten Fans das neue Album in voller Länge vorstellen und danach für eine Fragerunde bereitstehen. Moderiert wird das einstündige Meeting von Sum 41-Bassist Cone McCaslin.

Tickets kann man nicht kaufen, wir haben aber 20 Zugänge zu dem Event zu vergeben, die ihr in unserer Verlosungsrubrik gewinnen könnt. Teilnehmer:innen müssen mindestens 16 Jahre alt sein und ihren Namen und ihre Emailadresse angeben, um dabei sein zu können. Mitmachen könnt ihr bis einschließlich 13. Januar.

Sänger Benjamin Kowalewicz hatte die Pandemie nicht nur genutzt, um Feinschliff am Album zu betreiben, sondern bekam bei einem Online-Radiosender auch seine eigene Show als Radiomoderator, wo er monatlich im Stil eines "Old-School-Piratensenders" seine Lieblingsbands spielen wollte.

Lyric-Video: Billy Talent - "Judged"

Poster: Billy Talents Album-Release-Event