Video: Turnstile spielen "Tiny Desk Concert" daheim

Die Hardcore-Durchstarter Turnstile haben in der von NPR Music initiierten Reihe einen Auftritt inmitten von unzähligen Kuscheltieren.

Normalerweise gibt es die "Tiny Desk Concerts" des Hörfunknetzwerks NPR in der Redaktion in Washington, D.C. - ganz genau: hinter dem Schreibtisch und vor der Regalwand von Redakteur und Moderator Bob Boilen (bekannt durch die Sendung "All Songs Considered"). Da das wegen der momentanen Pandemielage aber nicht so einfach umzusetzen ist, werden die intimen (und etwas statischen) Auftritte "daheim" bei den Künstlern inszeniert.

Nun werden auch Turnstile Teil der Video-Reihe. Normalerweise sind ihre Konzerte geprägt von Stagedives und Mosh-Pit-Chaos. Das gibt es hier natürlich nicht. Das Set der Band enthält sieben Songs in 17 Minuten. Alle stammen sie vom aktuellen (VISIONS Album des Jahres 2021) "Glow On".

Die melodischen, originellen Hardcore-Kracher lassen sich natürlich nicht mal eben so in ein akustisches Gewand übersetzen - wie es bei den "Tiny Desk Concerts" häufig der Fall ist. Aber ein wenig runtergefahren ist die sonst so unbändige Energie der Stücke schon. Und es ist interessant, den hyperaktiven Frontmann Brendan Yates mit bekleidetem Oberkörper sitzend hinter dem Rhodes-Piano und beim Ergänzen von Percussion zu erleben.

Aber: Es funktioniert - und ist ein erneuter Beweis dafür, dass Turnstile eine Ausnahmeposition im Hardcore einnehmen und ihren Lorbeeren alle Ehre machen. Demnächst dann aber bitte wieder hautnah live mit Schweiß, Springen und Personenkontakt.

Video: Turnstile - "Tiny Desk (Home) Concert"