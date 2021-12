The Tidal Sleep lösen sich auf, spielen Abschiedskonzerte

Foto: Taichi Nishimaki

Die Post-Hardcore-Band The Tidal Sleep verkündet nach fast zehn Jahren Bandgeschichte ihr Aus. Zum Abschluss soll es einige Konzerte und ein letztes Album geben.

Eigentlich wollte die Post-Hardcore-Band aus Mannheim, Berlin, Leipzig, Karlsruhe and München bereits in diesem Jahr, "wenn sich die Pandemie gelegt hat", wieder an den Start gehen - das hat aus bekannten Gründen nicht geklappt. Doch auch wenn es keine offiziellen Neuigkeiten der Band seitdem gab, hat man hinter den Kulissen viel zu besprechen gehabt. In einem Instagram-Post erklärt die Band nun:

"Die Tidal-Sleep-Reise wird nach knapp 10 Jahren enden. Wir haben uns zusammengesetzt und alle Möglichkeiten diskutiert und mussten dabei viele Faktoren einbeziehen: Können wir eine Tour noch aufrecht erhalten? Schaffen wir es, Songs zu schreiben und regelmäßig zu proben, wenn wir alle in fünf unterschiedlichen Städten wohnen? Und passt das mit der Familie unter einen Hut?"

Fragen, für die nicht in allen Fällen Einigungen gefunden werden konnten. Daher verständigten sich The Tidal Sleep gemeinsam das Projekt ruhen zu lassen. In dem auf Instagram veröffentlichten Statement heißt es weiter: "Wir werden aufhören, eine Band zu sein - aber wir werden nicht aufhören, Freunde zu sein. Wir sind so glücklich über das, was wir mit dieser Gruppe erreicht haben. Wir haben eine Menge Songs geschrieben. Wir haben viele Orte gesehen. Wir haben auf unserem Weg wunderbare Menschen kennengelernt - einige von euch sind gute Freunde geworden. Wir hatten so viele Menschen, die uns in diesem Jahrzehnt unterstützt haben, das ist verrückt." Die Band bedankte sich außerdem bei allen Fans und Unterstützern.

Denen stellen sie auch noch eine Art Abschiedsgeschenk in Aussicht: Sollte die pandemische Lage es zulassen, wird das nämlich Quintett einige Abschlusskonzerte spielen. Zudem soll es über This Charming Man ein finales Album mit einigen neuen Songs erscheinen, die im Herbst und Winter aufgenommen wurden. Fans sollen für weitere Infos den Instagram-Kanal der Band im Auge behalten.

Das aktuelle Album "Be Kind" war im September 2018 erschienen, im Mai 2019 spielten The Tidal Sleep ihre letzten Konzerte vor der Pandemie. Schlagzeuger Armin hatte zuletzt mit Parkwalker neue Musik veröffentlicht.

Instagram-Post: The Tidal Sleep geben Auflösung bekannt