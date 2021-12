Draußen! Die Alben der Woche

Freitag ist Plattentag – und wir stellen euch wie gewohnt die wichtigsten Neuerscheinungen der Woche vor. Mit Nathan Gray, Behemoth und Komodor.

Platte der Woche: Nathan Gray - "Rebel Songs"

Auf "Rebel Songs" positioniert sich der Boysetsfire-Frontmann so stark wie nie zuvor. Dabei steht er unter anderem für die Black-Lives-Matter-Bewegung und die LGBTQ-Community ein, ohne jedoch zum aggressiven Rundumschlag auszuholen. Eine klare Abgrenzung zum rechten Spektrum ist und bleibt aber alternativlos. Was auffällt: Nathan Gray appelliert mehr, als dass er predigt. Musikalisch gibt es einige Momente die an frühere Boysetsfire-Alben erinnern, ohne seinen eigenständigen Mix aus Punk, Indie und Heartland-Rock und Americana zu vernachlässigen.

Behemoth - "In Absentia Dei"

Behemoth provozieren mit Death- und Black-Metal auf Hollywood-Niveau, indem sie für ein Streaming-Konzert in einer verlassenen Kirche im ländlichen Polen performen. Die effektreiche Show wurde nun auf Livealbum "In Absentia Dei" vertont - und für alle Fans von satanisch-blasphemischen Inszenierungen auf die dazugehörige Blu-Ray.

Komodor - "Nasty Habits"

"Nasty Habits", Das Debütalbum der französischen Retro-Rock-Newcomer Komodor basiert auf einem Song ihrer Debüt-EP. Dank neun brandneuer Titel zwischen Vintage-Garage, Blues und Psychedelic bleiben Vergleiche mit Jefferson Airplane, The Sweet und den Allman Brothers nicht aus.

Spotify-Playlist: Die Alben der Woche (17.12.2021)