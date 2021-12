American Football streamen neue Single "Rare Symmetry / Fade Into You"

Foto: Atiba Jefferson

Die US-Emo-Legende American Football veröffentlicht eine 10-Inch mit zwei neuen Songs - die B-Seite ist ein Cover von Mazzy Star.

Mit ihrem unbenannten 99er Debüt bauten sich American Football früh ein Denkmal zwischen zartem Indierock, fein ziseliertem Math und melancholischem Emo. 17 Jahre dauerte es, bis die Band um die umtriebigen Kinsella-Brüder Mike und Nate (Cap'n Jazz, Joan Of Arc etc.) mit einem weiteren Album nachlegte. 2019 erschien dann ein drittes - erneut ohne Titel, mit gleichem Schriftzug und ähnlich beruhigendem Coverfoto.

Optisch reiht sich das neue 10-Inch-Vinyl der Band aus Champaign, Illinois perfekt ein. Auf der A-Seite findet sich der sechsminütige neue Song "Rare Symmetry" inklusive Vibraphon und komplexem Picking, die B-Seite ist ein Cover des Mazzy Star-Klassikers "Fade Into You", das American Football geschmeidig in ihren Sound transferiert haben. Bei letzterem singt die kalifornische Singer/Songwriterin Miya Folick mit. Auf beiden Tracks ist das jazzig-entspannte Schlagzeugspiel von Gründungsmitglied Steve Lamos zu hören. Der spielte die Songs ein, bevor er Anfang des Jahres seinen Ausstieg bekannt gab.

Die Songs erscheinen heute digital und erst am 10. Juni physisch via Big Scary Monsters.

Stream: American Football - "Rare Symmetry"

Stream: American Football - "Fade Into You" (Mazzy Star Cover)