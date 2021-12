Newsflash (The Refused, King Gizzard & The Lizard Wizard, Frank Turner u.a.)

Neuigkeiten von Refused, King Gizzard & The Lizard Wizard, Frank Turner, Between The Buried And Me, Tom Petty, Kaak, Two Minutes To Late Night und Tony Iommi's Parfum.

+++ Refused haben eine Neuauflage ihres zweiten Studioalbums "Songs To Fan The Flames Of Discontent" angekündigt. Zum 25-jährigen Jubiläum soll auf dem Album neben Outtakes und diversen Demos auch der bisher unveröffentlichte Song "Da Message" enthalten sein. Ein Großteil des Bonusmaterials wird es dabei nicht auf den gängigen Streamingplattformen geben, sondern nur auf Vinyl. Durch die weiterhin bestehende schwierige Situation auf dem Vinylmarkt, wird es je nach Region verschiedene Erscheinungsdaten geben. Eine US-Pressung wird im Sommer 2022 releast, bereits am 11. Februar wird "Songs To Fan The Flames Of Discontent" in Europa erscheinen. Die Platte kann bereits vorbestellt werden. Ihre aktuelle EP "The Malignant Fire" hatten Refused im November 2020 veröffentlicht.

Cover & Tracklist: Refused - "Songs To Fan The Flames Of Discontent" (Jubiläumsausgabe)

01. "Rather Be Dead"

02. "Coup D’Etat"

03. "Hook, Line And Sinker"

04. "Return To The Closet"

05. "Like Support Addiction"

06. "It’s Not O.K…"

07. "Crusader Of Hoplessness"

08. "Worthless Is The Freedom Bought…"

09. "This Trust Will Kill Again"

10. "Beauty"

11. "Last Minute Pointer"

12. "The Slayer"

13. "Rather Be Dead" (demo)

14. "Beauty" (demo)

15. "Coup d’état" (demo)

16. "It’s Not O.K…" (demo)

17. "Crusader Of Hopelessness" (demo)

18. "Life Support Addiction" (demo)

19. "The Slayer" (demo)

20. "Da Message" (demo)

21. "Hook, Line And Sinker" (demo)

22. "This Trust Will Kill Again For You" (demo) (feat. Dave Exit on vocals)

23. "Circle Pit" (demo)

24. "Return To Frankenstein" (demo)

+++ King Gizzard & The Lizard Wizard haben das Remix-Album "Butterfly 3001" angekündigt. Für die Platte bearbeiteten die Psych-Rocker Songs ihrer aktuellen Platte "Butterfly 3000" (2021) mit Musiker:innen wie den Flaming Lips, DJ Shadow oder Peaking Lights. Vorab veröffentlichten die Australier Remixes von "Shanghai" mit den Post-Punks The Scientiest und "Neu Butterfly 3000" mit der Electro-Clash-Ikone Peaches. In einer Pressemitteilung erklärt Gittarist Joey Walker, warum "Butterfly 3000" die Reworks erhalten hat: "Es mag offensichtlich erscheinen, ist es aber nicht. Ja, es ist elektronisch. Aber das ist ein Kühlschrank auch. Hast du schon mal versucht, zu Butterfly zu tanzen? Das ist schwer. Aber 'Butterfly 3001' geht darüber hinaus. Wir sehen uns im Club!" Die Platte erscheint am 21. Januar und kann vorbestellt werden. Die digitale Version enthält fünf Bonussongs. King Gizzard & The Lizard Wizard treten 2022 im Rahmen ihrer Welttournee in Deutschland und Österreich auf, unter anderem als Headliner auf dem Mannheimer Maifeld Derby. Tickets für alle weiteren Einzelkonzerte gibt es unter anderem bei Eventim.

Video: King Gizzard & The Lizard Wizard - "Shanghai" (Dub By The Scientist)

Stream: King Gizzard & The Lizard Wizard - "Shanghai" (Dub By The Scientist)

Video: King Gizzard & The Lizard Wizard - "Neu Butterfly 3000" (Peaches Remix)

Stream: King Gizzard & The Lizard Wizard - "Neu Butterfly 3000" (Peaches Remix)

Cover & Tracklist: King Gizzard & The Lizard Wizard - "Butterfly 3001"

01. "Black Hot Soup" (DJ Shadow "My Own Reality" Re-Write)

02. "Shanghai" (Dub By The Scientist)

03. "Shanghai" (Deaton Chris Anthony Remix)

04. "Dreams" (Yu Su Instrumental Mix)

05. "Blue Morpho" (Donato Dozzy Remix)

06. "Blue Morpho" (Vril Remix)

07. "Blue Morpho" (Ciel's Fluttering Dub)

08. "Blue Morpho" (Zandoli II Remix)

09. "Catching Smoke" (DāM-FunK Instrumental Re-Freak)

10. "Ya Love" (Flaming Lips' Fascinating Haircut Re-Do)

11. "Ya Love" (Geneva Jacuzzi Remix)

12. "Ya Love" (Héctor Oaks Playing w/ Fire Mix)

13. "2.02 Killer Year" (Bullant's Fuck Mike Love Remix)

14. "Yours" (Fred P Journey Mix)

15. "Butterfly 3000" (Terry Tracksuit Remix)

16. "Neu Butterfly 3000" (Peaches Remix)

17. "Catching Smoke" (4am Wack Rmx By Hieroglyphic Being)

18. "Blue Morpho" (Mall Grab Remix)

19. "Dreams" (Peaking Lights Trancedellic Macrodosing Mix)

20. "Interior People" (Confidence Man Remix)

21. "Catching Smoke" (Kaitlyn Aurelia Smith Remix)

VISIONS empfiehlt:

King Gizzard & The Lizard Wizard

11.06. Mannheim - Maifeld Derby

14.06. Berlin - Tempodrom

07.08. Wien - Arena

09.08. Leipzig - Parkbühne

10.08. München - Tonhalle

23.08. Köln - E-Werk

24.08. Hamburg - Markthalle

+++ Frank Turner hat die Europadaten seiner kommenden Tour veröffentlicht. Nachdem der Brite bereits eine große Tour durch Großbritannien angekündigt hatte, folgen nun also auch die Termine auf dem Festland. Dabei wird es ganze sieben Shows in Deutschland geben, vervollständigt von Konzerten in Belgien, den Niederlande, Österreich und der Schweiz. Turner hatte im September sein neues Album "FTHC" angekündigt. Daraus sind neben "Haven't Been Doing So Well" und "The Gathering" mit dem wütenden "Non Serviam" und "Miranda" bereits vier Songs vorab veröffentlicht worden. "FTHC" erscheint am 11. Februar und kann in verschiedenen Ausführungen vorbestellt werden. Neben seiner "Never Ending Tour Of Everywhere" spielt Frank Turner im September sein eigenes Festival "Lost Evenings" in Berlin und unterstützt die Donots bei ihren Konzerten in der Halle Münsterland. Tickets für Lost Evenings gibt es bereits bei Eventim, die Tickets für den April und Mai folgen in Kürze.

Instagram-Post: Frank Turner bestätigt weiter Konzert in Europa

Live: Frank Turner & The Sleeping Souls (2022)

18.04. Bremen - Aladin

19.04. Dortmund - FZW

21.04. Hannover - Capitol

24.04. Leipzig - Werk 2

26.04. Heidelberg - Halle 02

03.05. Luxemburg - Den Atelier

04.05. Zürich - X-Tra

09.05. Linz - Posthof

10.05. Graz - Orpheum

11.05. Nürnberg - Löwensaal

13.05. Wien - Ottakringer Brauerei

Live: Frank Turner's Lost Evenings 2022

15.-18.09 Berlin - Columbia Dreieck

Live: Donots + Frank Turner 2022

25.11 Münster - Halle Münsterland

26.11 Münster - Halle Münsterland

+++ Between The Buried And Me-Sänger Tommy Rogers hat eine Solo-EP unter dem Namen Thomas Giles angekündigt. Die Platte "Feel Nothing" erscheint am 30. Dezember, dem Geburtstag des Progressive-Metal-Musikers. Die Songs der EP habe Giles direkt nach "Feel Better" (2020) geschrieben: "[Sie] sollte gut dazu passen. Ich muss sagen, die Dinge nehmen langsam eine seltsame Wendung und werden Heavy." Im August erschien das aktuelle Between The Buried And Me-Album "Colors II" als Nachfolger von "Colors" (2007). Giles aktuelles Soloalbum ist "Don't Touch The Outside" (2018).

Facebook-Post: Thomas Giles kündigt Solo-EP an

+++ Tom Petty hat posthum einen Doktortitel in Musik erhalten. Laut ABC News verlieh das Kuratorium der University Of Florida den Ehrentitel einstimmig an den 2017 verstorbenen Rockmusiker. Petty arbeitete einst als Hausmeister für die Bildungseinrichtung, während er versuchte in der Musikindustrie Fuß zu fassen, war jedoch nie eingeschrieben. Im Oktober 2017 starb er nach Angaben seiner Familie an einer versehentlichen Überdosis durch Schmerzmittel. Kürzlich wurde die Petty-Dokumentation "Somwhere You Feel Free - Die Entstehung von 'Wildflowers'" auf Youtube veröffentlicht, welche seine Karriere in der Zeit von 1993 bis 1995 und seine Zusammenarbeit mit Rick Rubin zeigt.

+++ Kaak haben ihr Debütalbum "Schrei Doch" veröffentlicht. Damit bündeln die vier Hannoveraner ihre 12 Singles die sie im letzten Jahr, über 12 Monate verteilt, veröffentlicht hatten. Dabei hatte die Alternative und Post-Hardcore-Band weder Label noch Management an ihrer Seite, sondern veröffentlichten alles in Eigenregie. Musikalisch gibt es bei Kaak einen Mix aus Alternative, Grunge, Punk und Prog. Sänger Leon Kaack, der auch hauptverantwortlich für die Texte der Band ist, besingt auf "Schrei Doch" vor allem "toxische Inszenierung". Dabei geht es um Themen wie Posing, Neurosen oder Entbehrungen. Zusätzlich zum Release des Debütalbums gibt es mir "Krone" einen 13. Song, der nur digital verfügbar ist. "Schrei Doch" ist physisch wie auch digital über die Bandcamp-Seite der Band zu kaufen.

Cover & Tracklist: Kaak - "Schrei Doch"

01. "Gib Mir Alles"

02. "Ich Komme Wieder"

03. "Tic Tac Toe"

04. "Nichts Ist Gut Genug"

05. "Schrei Doch"

06. "Zu Weit"

07. "Geh Nach Haus"

08. "Nie Wieder"

09. "Deine Zeit"

10. "Die Selbe Glut"

11. "Bleib Wo Du Bist"

12. "Spiegelbild"

Video: Kaak - "Blei Wo Du Bist"

Stream: Kaak - "Krone"

+++ Unsere Lieblings-Show auf Youtube hat eine neue Episode. Die Heavy-Metal-Late-Night-Show Two Minutes To Late Night vereint regelmäßig Musiker:innen diverser Bands und lässt sie zusammen einen Song covern. Einzig Talk-Show-Host Jordan Olds aka "Gwarsenio Hall" ist bei jeder Folge mit dabei. Diesmal versammeln sich Manuel Gagneux (Zeal & Ardor), Vernon Reid (Living Colour), Bryan Giles (Red Fang), Bryan Richie (The Sword), Emily Panic und Moe Watson (Shai Hulud) für ein Cover des Funkadelic-Songs "Hit It And Quiet It". Es ist bereits das 51. Cover des Formats. Zuvor waren bereits unter anderem Songs von Mountain, Nick Cave oder Toto neuinterpretiert worden.

Video: Two Minutes To Late Night - "Hit It And Quit It" (Funkadelic Cover)

+++ Nur ein Mal wie der Black Sabbath-Gitarrist Tony Iommi riechen. Das will bestimmt... irgendwer? Und für diese Fans sind 550 Euro für 50 Milliliter in einer handsignierten Duftflasche sicherlich ein Schnäppchen! Das Riechwasser, welches der 72-Jährige mit der italienischen Edelparfümerie Xerjoff entwickelt hat, ist seit Ende November im Handel und wird hoffentlich nicht vom Bühnenschweiß abgewaschen. Im Video zum Parfüm-zugehörigen Song "Scent Of Dark" trägt er seinen Duft sorgfältig auf einen Pulspunkt am Arm auf - erst danach werden Riffs geliefert. Die Prioritäten sind klar. Die Youtuber "XJ Thats Amore!!" und "The Fox Accord" haben zwei verschiedene Verpackungsvarianten des Parfüms in Unboxing-Videos gezeigt - im günstigeren "Monkey Special" (235 Euro) ist auf jeden Fall ein Plektrum enthalten! Doom auf ganzer Länge.

Video: Unboxing von The Fox Accord

Video: Unboxing von XJ Thats Amore!!