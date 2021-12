The Cure kündigen Tour für 2022 an, neues Album ist fertig

Foto: Andy Vella

Mal wieder eine gute Nachricht von der Tour-Front: Die Goth-Könige The Cure wollen 2022 in Europa Konzerte geben - inklusive Songs von einem neuen Album.

Die Stadiontour, die The Cure 2022 in Europa spielen werden, geizt an keiner Stelle: 44 Konzerte in 22 Ländern sind zwischen Oktober und November geplant, 2 Stunden und 15 Minuten sollen die Shows dauern - und wer die Band um Frontmann Robert Smith kennt, weiß, das es durchaus auch mal länger werden kann. Zehn Termine finden in den deutschsprachigen Ländern statt, Tickets gibt es ab dem 8. Dezember um 10 Uhr bei Karsten Jahnke beziehungsweise über die auf der Band-Webseite angegebenen exklusiven Vorverkaufsstellen. Der allgemeine Vorverkaufsstart ist dann der 15. Dezember. In Nordamerika wollen The Cure ebenfalls auftreten, werden dort aber erst 2023 wieder zu sehen sein.

Eine weitere gute Nachricht neben der Ankündigung der Konzerte: Das bereits 2019 begonnene neue Album, an dem Robert Smith zwischenzeitlich zu verzweifeln schien, soll fertiggestellt sein und 67 Minuten neue Musik umfassen. Von der wird es bei den Konzerten dann auch etwas zu hören geben, wie Smith höchstpersönlich in den sozialen Medien schrieb (wenngleich er die lange Wartezeit und das Hin und her ums neue Album mit dem Hashtag #waitingforgodot quittierte). Wann genau ihr 14. Studioalbum erscheint, verriet die Band noch nicht.

Und auch der angebliche Ausstieg des langjährigen Bassisten Simon Gallup scheint nur ein kurzzeitiges Ruckeln im Bandgefüge gewesen zu sein: In den sozialen Medien kursiert ein Screenshot, in dem Gallup seine andauernde Zugehörigkeit zu The Cure bestätigen soll. Aber auch Presseinfo und das aktuelle Bandfoto nennen beziehungsweise zeigen Gallup selbstverständlich als Teil der Briten.

Die 1978 gegründeten The Cure waren zuletzt 2019 auf Festivals in Europa zu sehen gewesen, eigene Shows liegen länger zurück. Im gleichen Jahr war zum Bandjubiläum auch der Konzertfilm "40 Live" erschienen.

Tweet: Robert Smith bestätigt US-Tour und neues The-Cure-Album

'ROW' SHOWS ARE BEING FINALISED - A LOT OF THEM GOT PUSHED BACK - THEY WILL BE ANNOUNCED IN DUE COURSE - BUT WON'T NOW HAPPEN UNTIL SPRING 2023... AND YES, WE WILL BE PLAYING SONGS FROM 'THE NEW ALBUM' IN 2022 X #waitingforgodot — ROBERT SMITH (@RobertSmith) December 6, 2021

Tweet: Bassist Simon Gallup ist Teil von The Cure

Live: The Cure + The Twilight Sad (2022)

16.10. Hamburg - Barclaycard Arena

17.10. Leipzig - Quarterback Immobilien Arena

18.10. Berlin - Mercedes-Benz Arena

23.10. Wien - Marx Halle

29.10. München - Olympiahalle

06.11. Genf - Arena

17.11. Frankfurt/Main - Festhalle

19.11. Basel - St. Jakobshalle

21.11. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

22.11. Köln - Lanxess Arena