Dave Grohl und Greg Kurstin beenden Hanukkah Sessions 2021 mit "Rock And Roll All Nite" (Kiss)

Foo-Fighters-Chef Dave Grohl und sein Produzenten-Kollege Greg Kurstin haben ihre diesjährigen Hanukkah Sessions mit einem Kiss-Cover beendet. Für das Video zu "Rock And Roll All Nite" legten sie auch das typische Kiss-Make-up auf.

Nachdem sie schon 2020 das achttägige jüdische Chanukka-Fest (im Englischen: Hanukkah) mit acht Coversongs jüdischer Musiker*innen begleitet hatten, griffen Dave Grohl und sein Produzent Greg Kurstin die Idee auch in diesem Jahr wieder auf.

Zum Auftakt gab es 2021 ein eher ungewöhnliches Cover der in den 90ern populär gewordenen Singer/Songwriterin Lisa Loeb zu hören, danach rockten beide den Ramones-Signature-Song "Blitzkrieg Bop". Es folgten Barry Manilows "Copacabana" (!), Van Halens "Jump", "Take The Box" von Amy Winehouse (mit einem bestechenden Gastauftritt von Grohls Tochter Violet), Billy Joels "Big Shot" sowie "Train In Vain" von den UK-Punk-Helden The Clash - teils begleitet von lustigen Video-Inszenierungen von Grohl und Kurstin.

Den Abschluss bildet nun die Rock-Hymne "Rock And Roll All Nite" von Kiss. Die Stadionrock-Gitarren spielt Kurstin dabei auf dem Keyboard, während Grohl am Schlagzeug auch den (leicht parodistischen) Gesang abliefert. Unterstrichen wird die Performance durch die passenden Bilder: Grohl ist als "Demon" im typischen Make-up und mit der Frisur von Frontmann Gene Simmons zu sehen, Kurstin gibt das "Starchild" Paul Stanley. Und wann immer der Songtext beim titelgebenden Rock'n'Roll-Schlachtruf ankommt, sind Grohl und Kurstin im Kontrast dazu bei ziemlich unrockigen Alltäglichkeiten zu sehen: entspanntes Lesen eines Buches, Staubsaugen, Yoga-Session oder "Cruisen" mit einem emissionsfreien E-Auto. Unten findet ihr den Clip sowie eine Playlist mit der ganzen Video-Reihe.

Mit den Foo Fighters hatte Grohl vor wenigen Tagen einen Trailer zur Horrorkomödie "Studio 666" veröffentlicht, in der die Arbeiten an einem Album durch übernatürliche Kräfte gestört werden. Zudem war kurz zuvor ein lustiges Synchronschwimmer-Video zum Song "Love Dies Young" erschienen.

Video: Kurstin x Grohl - "Rock And Roll All Nite" (Kiss-Cover)

Video-Playlist: Kurstin x Grohl - The Hanukkah Sessions