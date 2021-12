Comeback Kid veröffentlichen neuen Song mit Joe Duplantier von Gojira

Foto: Avrinder Dhillon

Auf Comeback Kids dritter Single aus ihrem kommenden Album hilft der Frontmann der französischen Death-Metal-Institution mit seinem irrsinnig-wuchtigem Gesang aus.

Comeback Kid haben die nächste Single aus ihrem lang erwarteten, kommenden Album veröffentlicht. Auf dem schnörkelosen Hardcore-Song holen sich die Kanadier Unterstützung von Gojira-Frontmann Joe Duplantier. Bereits mit der Albumankündigung hatten Comeback Kid den Opener "Heavy Steps" der gleichnamigen Platte veröffentlicht. Darauf folgte "No Easy Way Out".

Zur Zusammenarbeit mit Duplantier äußert sich Frontmann Andrew Neufeld: "Wir haben Joe von Gojira angeheuert, um eine Art bedrohliche Oberherrschaft in dem Song darzustellen. Eine überschattende Macht durch seinen blutigen Schrei. Dieser Song ist direkt und bringt es auf den Punkt, wenn es darum geht, in der Realität zu bleiben, und warnt vor den Elementen, die uns weiter in die Dunkelheit bringen könnten."

Textlich bearbeitet Neufeld in "Crossed" seine Bindung zu jemandem, "der so weit weg zu sein schien, und ich musste zusehen, wie er sich immer weiter in eine schwierige und surreale Lage begab". Im dazugehörigen, psychedelischen Clip hat die Band mit persönlichen Dämonen zu kämpfen. Dabei sieht man sie in einem Performance-Video mit schnellen, harten Schnitten und einer Vielzahl von Effekten - passenden zu den rasant Riffs und hämmernden Beat.

"Heavy Steps" erscheint am 21. Januar 2022 über Nuclear Blast und kann vorbestellt werden. Mit dem neuen Material kommen Comeback Kid dann auch mit Be Well, Devil In Me und Scowl auf Tour. Tickets gibt es bei Eventim. Das aktuelle Album "Outsider" war bereits 2017 erschienen.

Video: Comeback Kid - "Crossed" feat. Joe Duplantier of Gojira

Stream: Comeback Kid - "Crossed" (ft. Joe Duplantier)

Cover & Tracklist: Comeback Kid - "Heavy Steps"

01. "Heavy Steps"

02. "No Easy Way Out"

03. "Face The Fire"

04. "Crossed" ft. Joe Duplantier

05. "Everything Relates" ft. JJ

06. "Dead On The Fence"

07. "Shadow of Doubt"

08. "True To Form"

09. "Inbetween"

10. "Standstill"

11. "Menacing Weight"

Live: Comeback Kid (2022)

19.01. Berlin - Hole 44

20.01. Hannover - Faust

21.01. Bochum - Matrix

22.01. Karlsruhe - Jugendzentrum Weisse Rose

31.01. Wil - Gare de Lion

02.02. München - Backstage

04.02. Leipzig - Conne Island