VISIONS empfiehlt: Weltturbojugendtage verkünden Termine und Line-Up für 2022

Foto: Weltturbojugendtage

In diesem und letztem Jahr mussten die Weltturbojugendtage ausfallen. 2022 kann das Kiez-Festival dann hoffentlich wieder stattfinden. Mit dabei sind Peter Pan Speedrock, Bitch Queens und The Dogs.

Auf den Hamburger Weltturbojugendtagen können Fans die Musik und den Lifestyle der norwegeischen Death-Punk-Erfinder Turbonegro feiern. 2022 findet das Festival vom 4. bis zum 6. August in St. Pauli statt und bietet nicht nur den weltweit verstreuten Turbojugend-Fanclubs einen Anlass, die verzierte Jeanskutte anzuziehen. Aus Pandemiegründen hatte der Veranstalter das Festival in den Jahren 2020 und 2021 abgesagt. Durch die Terminverschiebung können die im letzten Jahr angekündigten Headliner Gluecifer nicht an der neuen Ausgabe des Events teilnehmen.

Zum neuen Line-up am 5. August gehören die niederländischen Hardrocker Peter Pan Speedrock, die nach ihrer Auflösung vor fünf Jahren für einen Auftritt in den Hamburger Kiez kommen. Im Jahr 2016 spielte die Band ihre letzte Deutschland-Show auf der 12. Edition der Weltturbojugendtage. Support leisten Bitch Queens aus Basel und The Dogs aus Oslo.

Die Indoor-Show findet im Gruenspan statt. Schon im letzten Jahr entschieden sich die Organisatoren gegen den langjährigen Veranstaltungsort, die Grosse Freiheit 36. Im März veröffentlichten Veranstalter einen offenen Brief an den Betreiber der Venue, der mit Plakatflächen eine Plattform für Verschwörungsmythen um die Covid-19-Pandemie bietet.

Die Feier der Turbojugend-Jünger dürfte in nächstes Jahr ein besonderes emotionale werden: Ex-Turbonegro-Sänger Hank von Hell verstarb nämlich Ende November. Er prägte mit seiner einzigartigen Mischung aus nihilistischen Rockstar-Klischees, doppeldeutigen Texten und dem Denim-Image den Erfolg der Band nachhaltig. Turbonegro selbst sind in diesem Jahr wieder nicht dabei. Ihr aktuelles Album "Rocknroll Machine" erschien 2018.

VISIONS empfiehlt:

Weltturbojugendtage

04.-06.08. Hamburg - St. Pauli

Line-up: Weltturbojugendtage 2022