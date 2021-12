Modern Life Is War streamen neue Single "Survival"

Foto: Michael Watson

Die Hardcore-Punks Modern Life Is War haben die neue Zwei-Song-Single "Tribulation Worksongs: Volume 3" angekündigt. Die A-Seite "Survival" können Fans der Band aus Iowa schon hören.

2018 hatten Modern Life Is War innerhalb weniger Monate zwei Vinyl-Singles unter dem Serientitel "Tribulation Worksongs" veröffentlicht, die je zwei Songs enthielten. Neben dem Release neuer Songs ging es der Band vor allem darum, ihren Fans ein möglichst handgemachtes Unikat anbieten zu können: Sänger und Texter Jeffrey Eaton tippte die Songtexte und Liner Notes auf einer alten 50er-Jahre-Schreibmaschine, diese wurden dann von Converge-Sänger und Deathwish-Labelmacher Jacob Bannon von Hand aufs Cover gestempelt, sodass jedes ein Einzelstück darstellt. Auch die Labels des Vinyls wurden händisch gestempelt.

Nun setzt das Hardcore-Quintett die Serie fort: "Tribulation Worksongs: Volume 3" wird ab dem 17. Dezember via Deathwish auf Vinyl erhältlich sein, Fans können die Seven-Inch in rot, gelb, grün oder schwarz vorbestellen. Erneut wurden die beiden Tracks von Luke Tweedy in den Flat Black Studios aufgenommen und von Converge-Gitarrist Kurt Ballou in dessen God City Studios gemixt.

Die A-Seite "Survival" können Fans bereits streamen, ein assoziatives Lyric-Video untermalt die aufgekratzt-nervöse Hardcore-Peitsche mit einer passend hektisch geschnittenen Collage. Überraschenderweise ist der gut in die Pandemiezeit passende Track nicht von Modern Life Is War geschrieben - sondern ein Cover der jamaikanischen Reggae-Performerin Marcia Griffiths. Die B-Seite ist ebenfalls ein Cover, vom Stooges-Klassiker "I Wanna Be Your Dog".

Ob Fans auch mal wieder auf eine neues Album von Modern Life Is War hoffen dürfen, ist nicht bekannt. Das bislang letztes Studioalbum "Fever Hunting" war bereits 2013 erschienen.

Video: Modern Life Is War - "Survival"

Cover & Tracklist: Modern Life Is War - "Tribulation Worksongs: Volume 3"

01. "Survival"

02. "I Wanna Be Your Dog"