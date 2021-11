Die Ärzte teilen Video zu "Kraft", veröffentlichen B-Seite "Schritte"

Foto: Jörg Steinmetz

Gut zwei Monate nach dem Release ihres neuen Albums gibt es ein Video zur Single "Kraft". Im Video sind Die Ärzte in einer Talkshow zu Gast, deren Gastgeberin kurzerhand das Studio zerlegt. Zusätzlich erscheint eine neue B-Seite und ein Remix.

"Worte haben Kraft" - mit einer der zentralen Aussagen aus dem Song, begrüßt die Moderatorin "Charlotte Kraft" die Zuschauer:innen zu ihrer fiktiven Sendung "Krafttalk" im Video der Ärzte. Zu Beginn wirkt alles vergleichsweise harmlos, die Situation erscheint wie eine typische Talkshow.

Doch immer, wenn die Bandmitglieder eine Aussage machen oder eine Frage beantworten wollen, lässt Kraft sie nicht zu Wort kommen. Das gipfelt gegen Ende des Songs in der Zerstörung des Studios mit Farins Gitarre, indem die Moderatorin auf den Tisch steigt und BelaFarinRod sichtlich verwirrt und verängstigt, Schutz hinter Pflanzen und Stühlen suchen.

"Kraft" ist nach "Noise" die zweite Auskopplung des Albums "Dunkel", das im vergangenen September erschienen war. Der erste Albumteil "Hell" stammt aus dem Oktober 2020. Zusätzlich zu der normalen Albumversion findet sich auf der Mini-EP auch noch ein "Sponge Rock Kollegen-Mix" sowie eine bisher unveröffentlichte B-Seite mit dem Titel "Schritte". Laut eigener Webseite, behandelt der Song "erfrischend beschwingten Hass". Weiter heißt es in dem Statement zum Release:

"Ein bisschen Bibelfestigkeit kann ja nie schaden und wenigstens Johannes 1.1 sollte man schon mal gehört haben: 'Im Anfang war das Wort.' Das hat - sonst wäre der Rest des dicken Buches hinfällig - übernatürliche Wirkmächtigkeit. Eben KRAFT. Es gibt allerdings - das weiß man natürlich auch - nur einen Gott: BelaFarinRod. (Und man könnte sicher ein ganzes Wort zum Sonntag mit der Frage füllen, warum DUNKEL auf HELL folgt.) die ärzte jedenfalls sind seit Anbeginn der Schöpfung nicht gerade unbekannt für die Macht ihrer - inzwischen oft sogar geflügelten - Worte. KRAFT hat sogar 321 davon. Standesgemäß untermalt mit donnernden Gitarren und einem Rhythmus wie ein fahles Pferd im Sturmgalopp."

Live gibt es die Songs dann im nächsten Jahr zu hören. Nachdem ihre "In The Ä Tonight"-Tour komplett abgesagt werden musste, will die selbsternannte "Beste Band Der Welt" nach einer Tour durch die kleinsten und größten Locations ihrer Heimatstadt Berlin auch in den Stadien in Deutschland, Österreich und der Schweiz spielen. Tickets für einige Shows gibt es noch über die Bandhomepage oder bei Eventim.

Die Mini-EP mit "Schritte" und dem Remix zu "Kraft" ist ab sofort als Seven-Inch über verschiedene Anbieter bestellbar.

Eine weltexklusive Flexi-Disc mit dem Ska-Song "Abends Skanken", einer Variante von "Morgens Pauken" vom Album "Hell", lag inklusive Titelstory VISIONS 343 bei. Die Digitalversion gibt es als PDF, die Printausgabe mit der Flexi in Restbeständen über unseren Shop.

Video: Die Ärzte - "Kraft"

Stream: Die Ärzte - "Kraft", "Schritte" & "Kraft (Sponge Rock Kollegen-Mix)

Live: Die Ärzte "Berlin-Tour" 2022

07.05. Berlin - Schokoladen | ausverkauft

09.05. Berlin - Privatclub | ausverkauft

10.05. Berlin - Frannz Club | ausverkauft

12.05. Berlin - Lido | ausverkauft

13.05. Berlin - SO36 | ausverkauft

16.05. Berlin - Heimathafen | ausverkauft

17.05. Berlin - Festsaal Kreuzberg | ausverkauft

20.05. Berlin - Metropol | ausverkauft

21.05. Berlin - Columbiahalle | ausverkauft

06.06. Berlin - Zitadelle | ausverkauft

07.06. Berlin - Parkbühne Wuhlheide | ausverkauft

27.08. Berlin - Flughafen Tempelhof | ausverkauft

28.08. Berlin - Flughafen Tempelhof | ausverkauft

Live: Die Ärzte "Buffalo Bill In Rom Tour" 2022

03.06. Hannover - Expo Plaza | ausverkauft

04.06. Köln - Rhein Energie Stadion | ausverkauft

09.06. Dresden - Rudolf-Harbig-Stadion | ausverkauft

14.06. Rostock - IGA Park

16.06. München – Olympiastadion

18.06. Thun (CH) - Stockhorn Arena

24.06. Heilbronn - Frankenstadion

26.06. Bayreuth - Volksfestplatz

02.07. Kassel - Auestadion

18.08. Erfurt - Domplatz | ausverkauft

19.08. Erfurt - Domplatz | ausverkauft

20.08. Bremen - Bürgerweide

24.08. Hamburg – Trabrennbahn Bahrenfeld

26.08. Berlin - Flughafen Tempelhof

03.09. Minden - Weserufer

08.09. Graz (AT) - Open Air Messegelände

10.09. Konstanz - Bodenseestadion

11.09. Mannheim - Maimarktgelände

17.09. St. Wendel - Festwiese am Bostalsee | ausverkauft