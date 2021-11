Dave Grohl und Greg Kurstin covern Lisa Loebs "Stay (I Missed You)" für Hanukkah-Song-Reihe

Foto: Sony Music

Die Hanukkah Sessions von Dave Grohl und Greg Kurstin sind zurück: Der Foo-Fighters-Frontmann und der US-Erfolgsproduzent haben zum diesjährigen Auftakt ihres gemeinsamen Projekts den Song "Stay (I Missed You)" von Pop-Songwriterin Lisa Loeb gecovert - und dabei eher frei interpretiert.

Im Dezember 2020 hatten sich Dave Grohl und Greg Kurstin - Produzent von Pop-Sängerinnen wie Lily Allen, Kylie Minogue und Kelly Clarkson, aber auch The Shins, Greta Van Fleet und Foo Fighters - erstmals zusammengetan, um das achttägige jüdische Fest Chanukka (im Englischen: Hanukkah) in besonderer Weise zu begehen: Jeden Tag posteten sie einen gemeinsam eingespielten Coversong, von "Sabotage" von den Beastie Boys bis zu "Rock And Roll" von The Velvet Underground.

Nun ziehen beide das Projekt offenbar auch 2021 wieder durch: Zum ersten Tag des Chanukka-Festes haben beide "Stay (I Missed You") von Lisa Loeb gecovert. Der Titel hatte Loeb 1994 als Teil des Generation-X-Films "Reality Bites" (mit Ethan Hawke, Winona Ryder und Ben Stiller) zum Durchbruch verholfen und war danach ein Nummer-Eins-Hit geworden. Zunächst halten sich beide eng ans liebliche Original, Grohl hat sich für seinen Kopfstimmengesang sogar in ein Kleid gezwängt. Nach gut 45 Sekunden stürzt die Interpretation jedoch radikal in fiesen Metal ab, im Stroboskop-Gewitter keift Grohl sich die Kehle wund. Zwischen beidem wechselt der Song dann hin und her.

"Beginnen wir die diesjährigen Hanukkah Sessions mit einer der liebsten jüdischen Töchter von Dallas, Texas", schrieben Grohl und Kurstin zu ihrer Motivation, den Song auszuwählen. Weitere Titel dürften diese Woche täglich folgen, unten findet ihr eine Playlist, die auch die Hanukkah Sessions von 2020 enthält.

Ähnlich unterhaltsam war Grohl zuletzt auch mit den Foo Fighters drauf: Im Video zu "Love Dies Young" gaben er und seine Kollegen ein Synchronschwimmer-Team, außerdem steht eine bandeigene Horrorkomödie namens "Studio 666" an - ganz zu schweigen vom launigen, noch nicht lange zurückliegenden Bee-Gees-Cover-Ausflug der Herren Grohl und Co.

Video: Kurstin x Grohl - "Stay (I Missed You)" (Lisa-Loeb-Coever; The Hanukkah Sessions 2021)

Video: Lisa Loeb - "Stay (I Missed You)"

Video-Playlist: Kurstin x Grohl - The Hanukkah Sessions