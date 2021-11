Bloc Party kündigen Album "Alpha Games" an, streamen neue Single "Traps"

Foto: Flore Diamant

Bloc Party haben das neue Album "Alpha Games" angekündigt. Die erste, an alte Zeiten anknüpfende Single "Traps" kann man bereits streamen, zudem werden die britischen Indie-Routiniers im kommenden Jahr mit der neuen Platte auch wieder touren.

Mit ihrem fünften Album "Hymns" (2016) hatten Bloc Party - in der neuen Besetzung mit Schlagzeugerin Louise Bartle und Bassist Justin Harris - deutlich elektronischere und poppigere Töne als zuvor angeschlagen. Die neue Single "Traps" dagegen klingt im Vergleich geradezu bombastisch rockig und besinnt sich wieder stärker auf den unruhig pulsierenden, dezent düsteren Post-Punk-Drive des gefeierten Debüts "Silent Alarm" von 2005. "Von dem Moment an, als wir 'Traps' schrieben, wussten wir, dass es das Erste sein sollte, was die Leute von diesem Album hören würden; wir spielten es bei Soundchecks auf unserer letzten Tour, bevor es fertig war und hörten, wie es in großen Räumen und unter freiem Himmel klang", sagt Bloc-Party-Sänger, -Gitarrist und -Songwriter Kele Okereke über den Song.

Die Single ist ein erster Vorgeschmack auf das neue, sechste Bloc-Party-Album "Alpha Games", das am 29. April 2022 via Infectious/BMG erscheinen wird. Produziert wurde die Platte von Nick Launay (Nick Cave & The Bad Seeds, Yeah Yeah Yeahs) und & Adam Greenspan (Idles). Ob sie auch insgesamt wieder stärker an die Frühphase der Band anknüpft, ist noch nicht bekannt. Fans können die Platte vorbestellen.

Mit dem neuen Album im Gepäck werden Bloc Party ab Mai 2022 in Großbritannien und Festland-Europa touren, Tickets für die Shows in Berlin und Köln gibt es ab dem 26. November um 10 Uhr bei MCT.

Kele Okereke hatte seit 2010 fünf Soloalben veröffentlicht, davon das jüngste, "The Waves Pt. 1", im Frühjahr 2021.

Stream: Bloc Party - "Traps"

Cover & Tracklist: Bloc Party - "Alpha Games"

01. "Day Drinker"

02. "Traps"

03. "You Should Know The Truth"

04. "Callum Is A Snake"

05. "Rough Justice"

06. "The Girls Are Fighting"

07. "Of Things Yet To Come"

08. "Sex Magik"

09. "By Any Means Necessary"

10. "In Situ"

11. "If We Get Caught"

12. "The Peace Offering"

Live: Bloc Party

15.05. Berlin - Tempodrom

16.05. Köln - E-Werk