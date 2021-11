VISIONS Premiere: Van Holzen teilen Live-Video zu "Deiner Meinung"

Foto: Ilkay Karakurt

Kurz vor der Veröffentlichung ihres dritten Albums zelebriert das Ulmer Alternative-Rock-Trio Van Holzen mit einer weiteren Live-im-Studio-Version eines neuen Songs.

Am morgigen Freitag ist es soweit, dann erscheint "Aus der Ferne", das dritte Album von Van Holzen. Songs davon streuten sie bereits seit Januar. Zunächst erschien "Schlafen", dann "Biss", "Gras" und "Gini".

In ihrem eigenen Studio namens Valachai in der schwäbischen Provinz haben sie eine Live-Session aufgenommen, aus der Van Holzen in den vergangenen Tagen Songs gestreut haben. Heute gibt es wieder einen: "Deiner Meinung". Gewohnt düster, knorrig und drückend spielen die drei den Song im atmosphärisch ausgeleuchteten Raum unter der Kameraführung von Bernhard Schinn.

Ihre Tour zu "Aus der Ferne" haben Van Holzen gerade vorsichtshalber ins kommende Jahr verschoben. Anstatt im November und Dezember gibt es die Band ab Ende Mai 2022 auf etlichen Bühnen im deutschsprachigen Raum zu sehen.

Heute Abend ab 20:33 Uhr ist der neuerlich nach Berlin umgezogene Sänger, Gitarrist und Co-Produzent Florian Kiesling außerdem zu Gast auf Radio Fritz im Stahlwerk Rock mit Jan Schwarzkamp. Hören kann man die Sendung ab 20 Uhr via Antenne - oder im Live-Stream.

Video: Van Holzen - "Deiner Meinung" (Live im Studio Valachai)

Live: Van Holzen "Aus der Ferne Tour" 2022

30.05. Köln - Yuca

31.05. Hannover - Lux

01.06. Bremen - Tower

03.06. Chemnitz - AJZ 04.06. Oberhausen - Druckluft

05.06. Wiesbaden - Kesselhaus

07.06. Stuttgart - Im Wizemann

08.06. Zürich - Kater

09.06. Bern - ISC

10.06. Saarbrücken - Studio 30

11.06. München - Strom

12.06. Wien - B72

14.06. Leipzig - Naumanns

15.06. Nürnberg - Stereo

16.06. Berlin - Badehaus

17.06. Hamburg - Goldener Salon

23.06. Frankfurt a.M. - Nachtleben

25.06. Ulm - Schilli