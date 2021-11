Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Dieses Mal sind es The Chisel, Zetra und Tibetan Miracle Seeds.

The Chisel

Heimatstadt: London/Blackpool, UK

Genre: Oi!, Streetpunk, Hardcore

Für Fans von: The Business, Chubby And The Gang, Grade 2

Nicht nur, dass Charles "Chubby" Walker seit Jahren Teil der britischen Hardcore-Szene ist - er hat mit Chubby And The Gang in diesem Jahr auch ein brillantes zweites Album vorgelegt. Das hält ihn trotzdem nicht davon ab, sich bei einer anderen Band fleißig zu engagieren: The Chisel. Bei den klassischen Oi!-Punks gibt es von Walker aber höchstens Backups. Er ist hier nämlich Gitarrist. Wie auch seine anderen Band - und gefühlt die halbe aktuelle UK-Punk/HC-Welt - können auch The Chisel auf die Hilfe von Fucked Ups Jonah Falco zählen, der die fünf Lads aus Blackpool, Croydon, Acton, Chingford und Guildford wahlweise aufnimmt, mixt oder produziert. Die Debüt-EP "Deconstructive Surgery" erschien im Juni 2020, in diesem Jahr sind zwei weitere EPs erschienen, und am 26. November wird mit "Retaliation" via La Vida Es Un Mus Discos das erste Album erscheinen. Darauf: 14 Songs, die den Spirit des Früh-80er-Streetpunks einfangen und ganz und gar ihrer britischen Working-Class-Herkunft verhaftet sind.

Bandcamp | Instagram

Video: The Chisel - "So Do I"

Video: The Chisel - "Retaliation"

Stream: The Chisel - "Enough Said"-EP

Enough Said by The Chisel

Stream: The Chisel - "Come See Me"-EP

Come See Me / Not The Only One by The Chisel

Stream: The Chisel - "Deconstructive Surgery"-EP

Deconstructive Surgery by The Chisel

Zetra

Heimatstadt: London, UK

Genre: Goth-Metal, Shoegaze, Wave

Für Fans von: Type O Negative, Sugar Horse, Four Stroke Baron

So klingt Progression, das vollständige Auflösen von Genres. Four Stroke Baron und Lantlos arbeiten daran ja auch schon länger - und in ihre Mitte drängt sich das Duo Zetra. Seit Ende 2019 nimmt die Band auf ihrem heimischen 4- oder 8-Track-Gerät auf und bewahrt sich einen LoFi-Anspruch, der verstärkt immer grandioser klingt. In ihrem Sound ist der Shoegaze von My Bloody Valentine und neueren Gazern wie Nothing ebenso willkommen wie der sphärische, doomige Minimalismus von True Widow, die kühlen, tonnenschweren Gitarren und Synthesizer von Type O Negative und der wavige Pop von Gary Numan oderThe Soft Moon - all das verpackt in einer optischen und oft auch klanglichen Metal-Ästhetik. Erst im September haben Zetra ihre vierte EP "From Within" exklusiv über Bandcamp veröffentlicht. Via Churchroad wird am 21. Januar wieder eine EP erscheinen: "From Without". Davon gibt es auch schon den Song "The Raven's Game" zu hören.

Facebook | Bandcamp

Stream: Zetra - "The Raven's Game"

From Without by Zetra

Stream: Zetra - "From Within"-EP

From Within by Zetra

Stream: Zetra - "The Wanderer"-EP

The Wanderer by Zetra

Stream: Zetra - "With Your Demons - Volume Two"-EP

'With Your Demons' Volume Two by Zetra

Stream: Zetra - "With Your Demons - Volume One"-EP

'With Your Demons' Volume One by Zetra

Tibetan Miracle Seeds

Heimatstadt: Dundee, Schottland

Genre: Psychedelic Rock, Folk

Für Fans von: Darker My Love, Ebbot Lundberg, The Stone Roses

Zwar helfen ihm ein paar Freunde aus, gerade auch am Schlagzeug - aber letztendlich wachsen Tibetan Miracle Seeds komplett auf dem Mist von Jack McAfee. Er schreibt und produziert die Songs, singt, spielt Gitarre, Bass, Percussion, Orgel, Lap Steel und sogar Didgeridoo. Ist letzteres behaftet mit dem Ruch, ein nerviges Hobby für straßenmusizierende Backpacker zu sein, setzt McAfee sein Didgeridoo-Drone im Song "Melted Welly" äußerst gewinnbringend ein. Der Track rockt heavy, stampfend und psychedelisch - und fällt damit ein wenig aus dem Rahmen. Die restlichen zehn Songs, die McAfee häppchenweise seit Juni 2020 hochgeladen hat, haben einen eher entspannt-groovenden 90s-Rave-Rock-Vibe von Bands wie den Stone Roses und The Charlatans - aber eben mit Sitar, Tanpura, Mundharmonika und Flöte veredelt. Seit dem 6. August sind McAfees Songs auf dem Album "Inca Missiles" vereint.

Facebook | Bandcamp

Album-Stream: Tibetan Miracle Seeds - "Inca Missiles"