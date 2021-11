VISIONS Premiere: Daily Thompson präsentieren Video zur Single "Cantaloupe Melon"

Foto: Dennis Treu

Das Dortmunder Trio Daily Thompson präsentiert die neue Single von ihrem kommenden Album mit einem eindrucksvollen Video.

Daily Thompson legen ein beachtliches Tempo in Sachen Kreativität vor. Erst letztes Jahr war ihr aktuelles Album "Oumuamua" erschienen, nun folgt im Dezember mit "God Of Spinoza" bereits der Nachfolger. Nach "Nimbus" ist "Cantaloupe Melon" daraus die zweite Singleauskopplung.

Ihren angestammten Sound aus Stoner- und Psychdelic-Rock ergänzt das Trio normalerweise mit Grunge-, Fuzz- oder Alternative-Elementen. "Cantaloupe Melon" lässt diesmal aber auch etwas 90s-Indierock anklingen. So ergibt sich ein Klangbild, das sowohl an die Pixies, Kim Gordon oder Smashing Pumpkins, als auch an Fu Manchu erinnert.

Das Video besticht durch bemerkenswerte Aufwendigkeit: Daily Thompson haben hier wieder mit der Künstlerin Gudrun "Guddy" Kattke zusammen gearbeitet. Das im Video zu sehende Kunstwerk "Table Town" ist in Kattkes Atelier über einige Jahre hinweg entstanden und besteht unter anderem aus verschiedenen Boxen, Paletten und Miniaturhäusern - so entsteht eine surrealistsiche Welt, in der die Band den neuen Track performt. Das Video selbst wurde von Daniel Hacker produziert, der mit verschiedenen Objektiven und mit Stop-Motion-Technik filmte. Dadurch soll "'Table Town' zum Leben erweckt werden".

Daily Thompson haben bereits Support-Shows für Zodiac und einen Rockpalast-Auftritt für den WDR vorzuweisen. Kurz nach dem Release ihres kommenden Albums "God Of Spinoza" geht die Band mit Kamchatka auf Tour. Im nächsten Jahr folgt dann die eigene Headliner-Tour. Zudem wird die Band auch Teil des "9819 Days Of Noise, Noise and Noise"-Festivals in Berlin sein. Damit feiert das Berliner Laber Noisolution sein 20-jähriges Bestehen. Neben Daily Thompson sind auch Rotor, 24/7 Diva Heaven und Mother Tongue Teil des zweitägigen Festivals. Das Album "God Of Spinoza" erscheint am 3. Dezember und kann ab dem 14. November über den Noisolution Mailorder vorbestellt werden.

Video: Daily Thompson - "Cantaloupe Melon"

Cover & Tracklist: Daily Thompson - "God Of Spinoza"

01. "Nimbus"

02. "Cantaloupe Melone"

03. "God Of Spinoza"

04. "Golden Desert"

05. "A Girl Like You"

06. "Muaratic Acid"

07. "Midnight Soldier"

08. "I Saw Jesus In A Taco Bar"

Live: Kamchatka + Daily Thompson 2021

01.12. Berlin – Cassiopeia

02.12. Passau – Zauberberg

03.12. München – Backstage

07.12. Hamburg – Markthalle/Marx

08.12. Erfurt – Museumskeller

09.12. Dortmund – Piano

11.12. Münster – Sputnik Café

12.12. Kiel – Räuchere

Live: Daily Thompson - "God Of Spinoza"-Tour 2022

28.03. Göttingen – Vinylreservat

29.04. Siegen – Vortex

30.04. Jena – Kulturbahnhof

20.05. Oldenburg – Cadillac

21.05. Hamburg – Drafthouse

23.05. Hannover – Lux

24.05. Leipzig – Black Label

25.05. Viechtach – Altes Spital

26.05. Nürnberg – Z-Bau

27.05. Oberhausen – Kulttempel

28.05. Münster – Rare Guitar

Live: "9819 Days Of Noise, Noise and Noise"-Festival

08.04.-09.04. Berlin - Roadrunners Paradise