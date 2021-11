The Notwist spielen "Neon Golden" bei Lieblingsplatte Festival

Foto: Patrick Morarescu

Paukenschlag beim Lieblingsplatte Festival: The Notwist stoßen neu zum diesjährigen Programm im Dezember hinzu - und werden ihr Über-Album "Neon Golden" von 2002 in voller Länge spielen.

Wer das Gefühl hat, die Konstellation The Notwist, "Neon Golden" und Lieblingsplatte Festival komme ihm seltsam bekannt vor, täuscht sich nicht: Schon 2016 hatten die Weilheimer Indie-Veteranen ihr damals fast 15 Jahre altes Meisterwerk im Rahmen der ersten Festival-Auflage bei einer ausverkauften Show in voller Länge auf die Bühne gebracht.

Kurz vor dem 20. Jahrestag der Platte haben Fans nun erneut die Gelegenheit, den Albumklassiker zwischen Alternative, Indierock und Electronica live zu erleben: Am 13. Dezember werden The Notwist im Düsseldorfer Zakk auf der Bühne stehen und alle zehn Songs performen. Neben dem Band-Kern um Sänger und Gitarrist Markus Acher, Micha Acher am Bass und Schlagzeuger Andreas "Andi" Haberl werden auch Cico Beck (Electronics, Percussion, Gitarre), Karl Ivar Refseth (Vibrafon, Percussion), Max Ehwald (Gitarre, Keyboards) und Theresa Loibl (Bassklarinette, Keyboards) dabei sein. Das ursprünglich am selben Tag angesetzte Konzert von To Rococo Rot mit dem Album "The Amateur View" wird auf 2022 verschoben, weil ein Mitglied der Band unfallbedingt nicht vorher auftreten kann.

Tickets für The Notwist gibt es direkt beim Zakk, weitere Infos zum Lieblingsplatte Festival auf dessen offizieller Webseite; dort sollten sich Fans auch kurzfristig über geltende Hygieneregeln informieren. Neben The Notwist werden in diesem Jahr unter anderem auch Singer/Songwriter Niels Frevert, die Krautrock-Pioniere Amon Düül II, die HipHopper Creutzfeld & Jakob sowie Der KFC ab dem zweiten Dezember-Wochenende Platten von sich in voller Länge aufführen.

The Notwist hatten im Januar 2021 ihr aktuelles Studioalbum "Vertigo Days" veröffentlicht und im Herbst auch einige Shows damit spielen können. Weitere Konzerte sind für Ende 2021 und Anfang 2022 angesetzt. Tickets gibt es bei Eventim.

VISIONS empfiehlt:

The Notwist

13.12. Düsseldorf - Zakk (Lieblingsplatte Festival)

Live: The Notwist (2021/2022)

08.12. Erlangen - E-Werk

09.02. Dresden - Reithalle

10.02. Berlin - Astra Kulturhaus

11.02. Hamburg - Fabrik

13.02. Bremen - Schlachthof

14.02. Bielefeld - Forum

15.02. Köln - Carlswerk Victoria

23.04. Wiesbaden - Schlachthof

25.04. Stuttgart - Im Wizemann