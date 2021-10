Foto: Tom Hoad

Die Alternative-Rocker Therapy? haben eine Streaming-Show angekündigt. Am morgigen 29. Oktober werden die Nordiren digital ein Konzert spielen - inklusive diverser Extras.

Ob es sich bei der Show um einen Livestream oder eine Voraufzeichnung handelt, geht aus den Informationen nicht klar hervor - letzteres aber ist wahrscheinlich, weil Therapy? 30 Jahre Bandgeschichte nicht nur mit einem Best-of-Set feiern, sondern auch noch in einem Interview, in Behind-the-Scenes-Material, bei einer Zugabe und in weiterem Zusatzmaterial zu sehen sind und der unten eingebettete Teaser offenbar Ausschnitte aus der Performance zeigt.

Für die "So Much For The 30 Year Plan Digital Experience" gibt es Tickets ab 16,50 Euro für das einmalige Ansehen des Konzerts. Wer die Show bis zu 30 Tage nachträglich erneut abspielen und auch das Bonusmaterial sehen will, zahlt 22 Euro, Käufer von Bundles mit zusätzlichem T-Shirt- oder Doppel-CD zahlen nochmal mehr. Am morgigen 29. Oktober kann man sich ab 20.45 Uhr deutscher Zeit einklinken, um 21 Uhr startet dann das 90-minütige Konzert.

Im Frühjahr stehen die Nordiren um Frontmann Andy Cairns dann hoffentlich auch wieder leibhaftig in Deutschland und Österreich auf der Bühne. Tickets für die 13 Auftritte gibt es bei Eventim.

Therapy? hatten mit "Greatest Hits (2020 Versions)" im vergangenen Jahr eine Compilation mit Neueinspielungen ihrer Hits veröffentlicht, ihr 15. und immer noch aktuelles Studioalbum "Cleave" stammt von 2018.

Facebook-Post: Therapy? kündigen Streaming-Show an

VISIONS empfiehlt:

Therapy?

06.05. Hamburg - Gruenspan

07.05. Kiel - Pumpe

08.05. Bremen - Tower

10.05. Saarbrücken - Garage

11.05. Münster - Sputnikhalle

12.05. Köln - Gebäude 9

13.05. Essen - Turock

14.05. Aschaffenburg - Colos-Saal

16.05. Konstanz - Kulturladen

19.05. Wien - Wuk

20.05. München - Backstage

22.05. Berlin - Lido

26.05. Stuttgart - Im Wizemann