VISIONS empfiehlt: Baroness kündigen Tour an

Foto: Pam Strohm

Die Sludge-Metal-Veteranen Baroness kommen wieder auf Tour. Für die Termine im Sommer 2022 haben sie sich auch tatkräftige Verstärkung gesucht.

Manche Fans dürften im Herbst 2019 noch das Glück gehabt haben, Baroness mit ihrem damals neuen Album "Gold & Grey" in Europa live zu erleben. Wegen der Pandemie lagen dann aber auch bei der Band aus Savannah, Georgia alle weiteren Konzert- und Festivalpläne zwangsläufig erstmal auf Eis.

Mit steigenden Impfzahlen und erprobten Hygiene-Konzepten lassen sich nun auch Touren rund um die Welt langsam wieder zuverlässiger planen. Baroness sind bis Ende des Jahres noch in den USA unterwegs, im Juni 2022 sieht man das Quartett um John Baizley und Gina Gleason dann aber im Zuge von drei Headliner-Shows endlich auch wieder in Deutschland. Bei den Auftritten in München und Köln werden sie von Spiritbox begleitet, in Hamburg sind Bokassa als Support mit dabei. Tickets gibt es ab sofort bei Eventim.

Die drei Shows werden allerdings nicht die einzigen sein, die Baroness im kommenden Sommer spielen: Neben Festival-Performances sind auch zwei Auftritte zusammen mit Mastodon und Kvelertak in Leipzig und Wien gebucht. Alle bisher angekündigten Termine in den deutschsprachigen Ländern findet ihr unten.

Fans dürfen im Zuge der Konzerte zu Recht darauf hoffen, dass Baroness dann sogar schon ein neues Album in die Welt gesetzt haben: Im Herbst 2020 waren bereits knapp 30 neue Songs entstanden, noch im gleichen Jahr waren Baroness auch schon im Studio und stellten neue Musik für die nahe Zukunft in Aussicht.

VISIONS empfiehlt:

Baroness

07.06. München - Neue Theaterfabrik*

15.06. Köln - Bürgerhaus Stollwerck*

19.06. Hamburg - Markthalle#

* Support: Spiritbox

# Support: Bokassa

Live: Baroness

01.06. Leipzig - Parkbühne (mit Mastodon & Kvelertak)

04.06. Adenau / Nürburgring - Rock am Ring

05.06. Nürnberg - Rock im Park

09.-11.06. Interlaken - Greenfield Festival

27.06. Wien - Arena (mit Mastodon & Kvelertak)