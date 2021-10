Newsflash (Limp Bizkit, Van Holzen, Serj Tankian u.a.)

Foto: Universal

Neuigkeiten von Limp Bizkit, Van Holzen, Serj Tankian, Band Of Horses, dem SBÄMoween-Festival, Dream Theater, Mannequin Pussy und Two Minutes To Late Night.

+++ Fred Durst hat den baldigen Release neuen Limp Bizkit-Materials angedeutet. Am Wochenende teilte er in seiner Instagram-Story den Ausschnitt einer bunten Zeichnung mit dem Titel "Album Cover Piece 1" und der Nachricht "es kommt alles an Halloween" zusammen mit einem Kürbis-Emoji. Die Story ist mittlerweile zwar wieder verschwunden, wurde jedoch von einem Fan-Account auf Twitter gespeichert und erneut geteilt. Es ist also gut möglich, dass wir bereits Teile des Cover Artworks zu sehen bekommen haben. Aktuell befindet sich in Dursts Story eine ähnlich bunte Zeichnung mit einer "2". Bereits vergangene Woche hatte er in einem weiteren Post auf mögliche Songtitel angespielt. Ende September hatten Limp Bizkit mit "Dad Vibes" ihre erste Single seit 2014 veröffentlicht. Ihr aktuelles Studioalbum "Gold Cobra" ist bereits 2011 erschienen. Bereits im Juni hatte Gitarrist Wes Borland erklärt, dass ein neues Limp Bizkit-Album fertig sei, aufgrund hoher Ansprüche von Fred Durst allerdings noch zurückgehalten werde. Nächstes Jahr will die Crossover-Band dann, mit eventuell neuem Material, auch wieder Konzerte in Deutschland geben. Tickets gibt es bei Eventim.

Tweet: Fred Durst teast Artwork und Release von neuem Limp Bizkit-Album

Live: Limp Bizkit 2022

28.07. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

31.07. Hannover - Swiss Life Hall

08.08. Frankfurt/Main - Jahrhunderthalle

10.08. München - Zenith

13.08. Wien (AT) - Planet.TT/Gasometer

+++ Van Holzen haben ihre Tour ins Jahr 2022 verschoben. Die Ulmer Alternative-Band hatte ihre "Aus der Ferne Tour" eigentlich im Spätherbst 2021 starten wollen. Der Veranstalter traf die Entscheidung zur Verschiebung "aufgrund weiterhin fehlender bundesweiter Planungssicherheit." Tickets zur Tour gibt es weiterhin bei Eventim und dem Merch-Shop Krasser Stoff. Karten, die bereits gekauft wurden, behalten für die Ersatztermine ihre Gültigkeit. Sollten diese von ihren Besitzer:innen nicht wahrgenommen werden können, gelten die Stornierungsbedingungen des jeweiligen Ticketanbieters. Im Juli hatten Van Holzen das Album "Aus der Ferne" für den 12. November angekündigt. Es kann im Shop der Band vorbestellt werden. Zuvor veröffentlichten sie bereits nach und nach Singleauskopplungen der Platte, darunter "Schlafen", "Biss", "Gras" und "Gini". Da der Release trotz Tourverschiebung ansteht, kommentierte die Band: "Vielleicht fällt uns ja kurzfristig noch was ein, wie wir Euch in den Wochen danach im kleinen Rahmen mit den dann geltenden Beschränkungen und weniger Planungsrisiko das Album vorspielen können."

Live: Van Holzen "Aus der Ferne Tour" 2022

30.05. Köln - Yuca

31.05. Hannover - Lux

01.06. Bremen - Tower

03.06. Chemnitz - AJZ

04.06. Oberhausen - Druckluft

05.06. Wiesbaden - Kesselhaus

07.06. Stuttgart - Im Wizemann

08.06. Zürich - Kater

09.06. Bern - ISC

10.06. Saarbrücken - Studio 30

11.06. München - Strom

12.06. Wien - B72

14.06. Leipzig - Naumanns

15.06. Nürnberg - Stereo

16.06. Berlin - Badehaus

17.06. Hamburg - Goldener Salon

23.06. Frankfurt a.M. - Nachtleben

25.06. Ulm - Schilli

+++ System Of A Down-Frontmann Serj Tankian hat ein Gesundheitsupdate geteilt. Der Sänger wurde in der letzten Woche positiv auf das Coronia-Virus getestet, worauf die aktuelle System Of A Down Tour abgesagt werden musste. Nun hat er auf seinen Social-Media-Kanälen ein Bild von zwei Skeletten im Piraten-Outfit, die an einem Klavier sitzen, gepostet. Er habe bereits die Halloween-Dekoration für den Geburtstag seines Sohnes gekauft, diesen jedoch verschieben müssen, wie der gebürtige Armenier im Begleittext verrät. Neben Danksagungen für die Anteilnahme "von Freunden und Fremden gleichermaßen" trifft Tankian auch konkrete Aussagen zu seinem Zustand: "Mir geht es gut und ich hoffe, dass ich bald von allen Symptomen befreit bin." Er glaube, dass die Impfung ihm geholfen habe und fährt fort: "In unserer Gemeinschaft gibt es viele, die gegen den Impfstoff resistent sind. Ich verstehe das und bin nicht jemand, der in dieser Frage Partei ergreift." Ob Tankian damit eine fehlende Immunantwort geimpfter Personen meint, die beispielsweise bei Immunerkrankten auftreten kann, oder von einem sprichwörtlichen Unwillen zur Impfung schreibt, stellt er nicht klar. Er führt aus, dass die Nebenwirkungen in Betracht gezogen werden sollten und kritisiert: "Die Gesundheitsindustrie kann nicht mehr nach dem Motto verfahren, dass alles nach dem gleichen Schema abläuft. Das ist medizinisch unverantwortlich. Trotzdem bin ich froh, dass ich und auch meine älteren Eltern geimpft sind. Nochmals vielen Dank für all die Liebe." Experten legen immer wieder nahe, dass Nebenwirkungen, die erst nach Jahren auftreten, bei Impfstoffen generell "nicht vorkommen, beziehungsweise eine extrem seltene Rarität bei einzelnen Impfstoffen gewesen sei" und Zulassungsstudien festellten, dass es nur sehr selten zu schweren Nebenwirkungen kommen könnte, die alle recht kurze Zeit nach der Impfung aufgetreten. Ursprünglich hätten System Of A Down zwei Shows in Los Angeles, Kalifornien, als Headliner bestritten. Die Konzerte, auf denen sie unter anderem neben Korn auftreten sollten, wurden auf den Februar 2022 verschoben. Am 15. Oktober gaben System Of A Down das Live-Debüt der Songs "Protect The Land" und "Genocidal Humanoidz" auf ihrem ersten Konzert seit zwei Jahren.

Instagram-Post: Serj Tankian berichtet über seine Covid-Infektion

+++ Band of Horses haben eine Europatour im nächsten Frühjahr angekündigt. Die Band um Frontmann Ben Bridwell spielt dabei insgesamt auch fünf Konzerte im deutschsprachigen Raum. Die Tour steht dabei im Zeichen des kommenden Albums "Things Are Great", dass am 21. Januar über BMG/Warner erscheint. Daraus hatten Band Of Horses bereits die Single "Crutch" geteilt. Das aktuelle Album "Why Are You Ok" war im Juni 2016 erschienen. Tickets für die Tour im nächsten Jahr gibt es im offiziellen Vorverkauf ab dem 29. Oktober um 10 Uhr. Im Eventim-Presale kann man bereits ab dem 27. Oktober um 9 Uhr zugreifen.

Live: Band Of Horses 2022

12.03. Köln - Live Music Hall

13.03. Hamburg - Fabrik

16.03. Berlin - Huxleys

18.03. Wien (AT) - Arena

20.03. München - Neue Theaterfabrik

+++ Das Punk-Label Sbäm aus Linz hat ein Halloween-Special seines eigenen Festivals angekündigt. Das SBÄM Fest ist mittlerweile zum festen Bestandteil des Jahreskalenders für Punkliebhaber:innen geworden. Passend zu Halloween trägt die Ein-Tages-Veranstaltung diesmal den Namen "Sbämoween" und findet am 30. Oktober im alten Schlachthof in Wels statt. Als Headliner konnte man die britische Punk-Insititution Snuff sowie die Skatepunks von ZSK verpflichten. Zudem sind unter anderem Krang, Glue Crew und Missstand Teil des Line-Ups. Labelchef Stefan Beham sagt dazu: "Uns ist es deshalb besonders wichtig, der Punkszene (und allen, die dabei sein wollen) einen Festivaltag zu bieten, an dem alle bösen Geister der Pandemie zumindest kurz vergessen werden können - inklusive Sicherheitsmaßnahmen, versteht sich. Wir werden uns verkleiden, tanzen, mitgrölen und gemeinsam anstoßen!" Tickets gibt es über die Seite des Festivals.

Facebook-Post: Sbäm kündigt "Sbämoween" an

Live: "Sbämoween"

30.10. Wels - Alter Schlachthof

+++ Dream Theater haben das Musikvideo zu "Awaken The Master" geteilt. Der Song erschien auf dem am 22. Oktober veröffentlichten Album "A View From The Top Of The World" und wirft in fast zehn Minuten Länge erstmals mit Prog-Riffs von John Petruccis 8-saitiger Gitarre um sich. Dieser erzählt: "Damals, als wir 'Awake' schrieben, wollte ich schon immer eine siebensaitige Gitarre spielen. Also habe ich mir eine bestellt. Ich wollte mich wieder von dem Instrument inspirieren lassen, ohne irgendwelche Vorurteile zu haben." Deshalb beginne der Track "ganz bewusst nur mit der Gitarre." Das CGI-Musikvideo enstand unter der Regie von Wayne Joyner, der auf eine langjährige Zusammenarbeit mit der Band zurückblicken kann. Dream Theater spendierten auch den Singleauskopplungen "The Alien" und "Invisible Monster" zwei Musikvideos.

Video: Dream Theater - "Awaken The Master"

+++ Mannequin Pussy haben eine Spendenkampagne ins Leben gerufen, nachdem ihr Tourfahrzeug gestohlen wurde. Auf ihren Social-Media-Kanälen schreiben die Indiepunks über den Diebstahl: "Letzte Nacht wurde vor unserem Hotel in Akron, Ohio, der Mannequin Pussy Van/Anhänger gestohlen. Das bedeutet unsere gesamte Ausrüstung. Unser ganzes Merch. So viele persönliche Dinge." Auf ihrer GoFundMe-Seite schätzt die Band den finanziellen Verlust mit mindestens 50.000 US-Dollar ein, von denen ihre Versicherung nur einen Teil erstatten würde. Sollten die Spenden der Kampagne den Bedarf der Band decken, wolle sie den Rest an eine Organisation ihrer Wahl spenden. Fans könnten die Band außerdem mit dem Kauf von Merch unterstützen, das in ihrem Online-Shop gefunden werden kann. Die Auftritte ihrer Tour, die sie zusammen mit Angel Du$t und Pinkshift bestreiten, sagte Mannequin Pussy vorerst nicht ab. Die akutelle EP "Perfect" erschien im Mai.

Tweet: Mannequin Pussy schreiben erstmals vom Diebstahl

The MP van/trailer was stolen last night in Akron, OH - we don’t even know what to say, we’re devastated but will find a way to finish this last week of tour. pic.twitter.com/nr2Hx7Y1PZ — missy :) (@mannequinpussy) October 23, 2021

Tweet: Der gestohlene Van mit Anhänger

Photo of our van/trailer that was stolen last night in Akron. List of gear to come. pic.twitter.com/fOZJNjO8xH — missy :) (@mannequinpussy) October 23, 2021

Tweet: Mannequin Pussy listen die gestohlene Ausrüstung auf

Full list of stolen gear. Thank you to everyone who has reached out - especially those in Akron. pic.twitter.com/BawR6cBmzz — missy :) (@mannequinpussy) October 23, 2021

+++ Es gibt eine neue Episode der wohl einzigen Heavy-Metal-Late-Night-Show der Welt, Two Minutes To Late Night. Diesmal versuchen sich Jay Webster (UnityTX), Thomas Cantwell (Gouge Away), Keith Barney (Eighteen Visions) und Aaron Heard (Jesus Piece) gemeinsam mit Host Jordan Olds aka Gwarsenio Hall an einem Cover des Ink & Dagger Songs "Road To Hell". Dabei soll die "gespenstische Zeit geehrt werden, indem wir, die gespenstischste Band aller Zeiten ehren", heißt es unter dem Video. Die Pilotfolge von Two Minutes To Late Night war bereits 2016 erschienen. Seitdem haben zahlreiche Künstler:innen sich zusammen getan um Songs zu covern. So waren bisher unter anderem Chelsea Wolfe, Touché Amore oder Cave In Teil des Formats.

Video: Two Minutes To Late Night - "Road To Hell"