Green Day kündigen Compilation "BBC Sessions" an

Green Day haben die Compilation "BBC Sessions" angekündigt. Diese versammelt vier Live-Sessions aus den Jahren 1994 bis 2001. Einen ersten Vorgeschmack gibt es mit "2000 Light Years Away" bereits - und einige weitere Songs sollen vor Veröffentlichung noch folgen.

In den Maida Vale Studios im gleichnamigen Londoner Stadtteil hatten seit vielen Jahrzehnten populäre Musiker Sessions für den britischen Rundfunksender BBC gespielt, darunter Ikonen wie David Bowie, Led Zeppelin und Jimi Hendrix. Auch Radio-Legende John Peel zeichnete hier seine berühmten "Peel Sessions" auf.

Green Day waren 1994, 1996, 1998 und 2001 bei der BBC für Sessions zu Gast gewesen. Schon im Juni hatten die Cali-Punks einen Blick in ihr eigenes BBC-Performance-Archiv geworfen und als Ergebnis eine Seven-Inch mit den 1994 mitgeschnittenen Songs "She" und "2000 Light Years Away" über ihr bandeigene Kaffee-Firma Oakland Coffee veröffentlicht.

Die beiden Songs sind nun auch Teil der umfassenderen "BBC Sessions"-Compilation, die insgesamt 16 Songs bündelt und am 10. Dezember via Reprise erstmals offiziell verfügbar machen wird. Fans können die Veröffentlichung unter anderem auch auf farbigem Vinyl vorbestellen. Enthalten sind auch Versionen der Fan-Favoriten "When I Come Around" und "Basket Case" sowie Liner Notes von BBC-DJ Steve Lamacq. Einen ersten Vorgeschmack gibt es in Form der oben bereits erwähnten 1994er Session-Version von "2000 Light Years Away", ursprünglich erschienen auf dem zweiten Green-Day-Album "Kerplunk" (1991). Bis zum Release der Compilation soll jede Woche ein weiterer Titel daraus zu hören sein.

Im Sommer 2022 werden Green Day wieder in Europa Festivals und eigene Headliner-Shows spielen, letztere absolvieren sie mit Weezer sowie zum Teil zusätzlich mit Fall Out Boy. Tickets für Berlin und Wien gibt es bei Eventim.

Ob dann auch neue Musik abseits der zuletzt veröffentlichten Singles "Here Comes The Shock" und "Pollyanna" zu hören sein wird, ist ungewiss. Die Arbeit an einem Nachfolger zu "Father Of All Motherfuckers" (2020) hatte das Trio bislang nur angedeutet, aber nicht konkret bestätigt.

Stream: Green Day - "2000 Light Years Away" (BBC Live Session)

Tweet: Green Day kündigen "BBC Sessions" an

Reaching into the GD vaults + dropping our BBC Sessions from over the years on 12/10 (recorded between ’94-01). Get ahead of the game + pre-order your copy on vinyl https://t.co/Cj9oNSnVvX



Releasing a song a week til then! First up, 2000 Light Years Away https://t.co/sfHAczIwCr pic.twitter.com/XAkheNDDZx — Green Day (@GreenDay) October 22, 2021

Cover & Tracklist: Green Day - "BBC Sessions"

01. "She" (Live at the BBC June 8 1994)

02. "When I Come Around" (Live at the BBC June 8 1994)

03. "Basket Case" (Live at the BBC June 8 1994)

04. "2000 Light Years Away" (Live at the BBC June 8 1994)

05. "Geek Stink Breath" (Live at the BBC November 3 1996)

06. "Brain Stew/Jaded" (Live at the BBC November 3 1996)

07. "Walking Contradiction" (Live at the BBC November 3 1996)

08. "Stuck With Me" (Live at the BBC November 3 1996)

09. "Hitchin' A Ride" (Live at the BBC February 12 1998)

10. "Nice Guys Finish Last" (Live at the BBC February 12 1998)

11. "Prosthetic Head" (Live at the BBC February 12 1998)

12. "Redundant" (Live at the BBC February 12 1998)

13. "Castaway" (Live at the BBC August 28 2001)

14. "Church On Sunday" (Live at the BBC August 28 2001)

15. "Minority" (Live at the BBC August 28 2001)

16. "Waiting" (Live at the BBC August 28 2001)

Live: Green Day

01.06. Berlin - Wuhlheide (+ Weezer)

03.-05.06. Nürburg - Rock Am Ring

03.-05.06. Nürnberg - Rock Im Park

19.06. Wien - Ernst-Happel-Stadion (+ Weezer & Fall Out Boy)