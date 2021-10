Aus Kadavar und Elder wird Eldovar. Neue Supergroup teilt Video zu "From Deep Within"

Foto: Joe Dilworth

Die Berliner Retro-Heavy-Rocker Kadavar und die in Berlin ansässigen US-Progrocker Elder haben sich für eine gemeinsame Platte zusammengetan. "A Story Of Darkness & Light" erscheint Anfang Dezember.

Im vergangenen Sommer haben sich die drei Musiker von Kadavar und Dreiviertel der eigentlich aus Massachusetts stammenden, aber eben zu Dreivierteln in Berlin ansässigen Elder zu ausgelassenen, stundenlangen Jams getroffen. Elder-Bassist Jack Donovan konnte leider nicht dabei sein, weil er - coronabedingt - nicht aus den USA einreisen durfte.

Die Aufnahmen, die dabei entstanden sind, hat Kadavar-Schlagzeuger Christoph "Tiger" Bartelt im Studio ins Songformat gefasst. Warum es zu diesem Projekt gekommen ist, kommentiert er wie folgt: "Ich war nach 'The Isolation Tapes' einfach noch nicht bereit für die nächste Kadavar-Platte. Ich konnte mir nicht vorstellen, wieder so weiterzumachen, als wäre nichts gewesen." Drum-Tier Bartelt spielt auf der Platte tatsächlich ausschmückende Synthies - das Schlagzeug übernimmt Georg Edert, neben Elder auch bei Gaffa Gandhi.

Der Verbund beider Bands trägt den Namen Eldovar, das Album "A Story Of Darkness & Light". Darauf: sieben raumgreifende Stücke, die die Essenz beider Bands vereinen. Es gibt 70s geprägten Rock, dröhnende Psychedelia und große, groovende Post- und Prog-Rock-Momente.

Der Song "In The Way" etwa kanalisiert den folkigen Geist von Led Zeppelin und bei "El Matador" mischt Steel-Gitarrist Kristof Hahn von den Swans mit.

Prog- und Post-Rock bestimmen vor allem das erste Stück "From Deep Within", das die Platte mit satten 9:33 Minuten auch eröffnet. Das überrascht mit harmonischem, mehrstimmigem Gesang, baut sich lange ruhig und atmosphärisch auf und nimmt dann ab 2:30 Minuten an Fahrt auf.

Das dazugehörige Video vereint wilde, wunderschöne Naturaufnahmen mit psychedelischen Sequenzen der Musiker in schwarz/weißer Sepiaoptik.

"A Story Of Darkness & Light" wird am 3. Dezember über Kadavars eigenes Label Robotor (via Rough Trade) veröffentlicht und erscheint in diversen farbigen Vinyl-Versionen. Vorbestellen kann man die Platte ab heute.

Video: Eldovar - "From Deep Within"

Cover & Tracklist: Eldovar - "A Story Of Darkness & Light"



01. "From Deep Within"

02. "In The Way"

03. "El Matador"

04. "Rebirth Of The Twins"

05. "Raspletin"

06. "Blood Moon Night"

07. "Cherry Trees"